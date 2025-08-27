TP HCM: Công ty Minh Phát - nhà vô địch trúng thầu trăm tỷ tại Đất Đỏ

Công ty Minh Phát nhiều năm tham dự và trúng hàng loạt gói thầu hạ tầng tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, đặc biệt ở huyện Đất Đỏ, với tổng giá trị hơn trăm tỷ đồng.

Theo đó, ngoài việc trúng gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ) do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát) trong nhiều năm qua đã tham gia và trúng nhiều gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, trong đó nổi bật là chuỗi dự án tại huyện Đất Đỏ cũ.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận đến ngày 25/8/2025 cho thấy, Công ty Minh Phát đã tham gia tổng cộng 59 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, không trúng 21 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 188,31 tỷ đồng; riêng giá trị các gói độc lập là 105,26 tỷ đồng, còn lại 83,04 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (tính trên toàn bộ giá trị của các thành viên).

Xét trên phạm vi toàn tỉnh, Công ty Minh Phát từng tham dự và trúng thầu tại nhiều đơn vị mời thầu khác nhau, như: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Long Đất (3 gói, tổng giá trị 21,966 tỷ đồng); Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ (2 gói, 19,424 tỷ đồng); Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ (1 gói, 6,105 tỷ đồng). Tuy nhiên, địa bàn ghi nhận sự hiện diện nổi bật nhất của Minh Phát chính là huyện Đất Đỏ.

Từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2024, Công ty Minh Phát đã đạt tỷ lệ trúng 14/14 gói thầu tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ, với tổng giá trị vượt 100 tỷ đồng. Chỉ riêng trong năm 2024, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng ba gói thầu tại huyện này.

Cụ thể, vào tháng 3/2024, Công ty Minh Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước thị trấn Phước Hải, với giá trị 9,741 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày (theo Quyết định số 69/QĐ-QLDA).

Một góc đường thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cũ. Ảnh IT.

Tiếp đó, ngày 23/7/2024, doanh nghiệp này liên danh cùng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tín Đạt, trúng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc công trình Nâng cấp các tuyến đường khu vực Bàu Cạn và Trung tâm y tế huyện, xã Phước Hội, với giá trị 8,130 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày (theo Quyết định số 292/QĐ-QLDA do ông Cam Quốc Bình – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ ký).

Chưa dừng lại ở đó, ngày 5/7/2024, Minh Phát tiếp tục thắng gói thầu số 01 (xây lắp + thiết bị) thuộc công trình Nâng cấp các tuyến đường khu vực sau trung tâm hành chính huyện và khu phía Đông thị trấn Đất Đỏ. Gói thầu này có giá trị 11,332 tỷ đồng, thời gian thực hiện 180 ngày. Tại gói thầu này, Minh Phát đã vượt qua hai đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng Hà Nam và liên danh Công ty TNHH Gia Trần Đăng – Công ty TNHH Xây dựng Phương Chơn (theo Quyết định số 264/QĐ-QLDA).

Việc Minh Phát liên tiếp trúng thầu tại một số địa bàn cho thấy doanh nghiệp này có sự tham gia đáng kể trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Tuy nhiên, việc trúng nhiều gói thầu trong một giai đoạn tương đối ngắn cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm về khả năng phân bổ nguồn lực, bao gồm nhân sự, thiết bị và tiến độ thi công, để đảm bảo chất lượng các công trình từ doanh nghiệp này.