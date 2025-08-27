Hà Nội

Bạn đọc

TP HCM: Công ty Minh Phát - nhà vô địch trúng thầu trăm tỷ tại Đất Đỏ

Công ty Minh Phát nhiều năm tham dự và trúng hàng loạt gói thầu hạ tầng tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, đặc biệt ở huyện Đất Đỏ, với tổng giá trị hơn trăm tỷ đồng.

Ngọc Tân

Theo đó, ngoài việc trúng gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ) do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát) trong nhiều năm qua đã tham gia và trúng nhiều gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, trong đó nổi bật là chuỗi dự án tại huyện Đất Đỏ cũ.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận đến ngày 25/8/2025 cho thấy, Công ty Minh Phát đã tham gia tổng cộng 59 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, không trúng 21 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 188,31 tỷ đồng; riêng giá trị các gói độc lập là 105,26 tỷ đồng, còn lại 83,04 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (tính trên toàn bộ giá trị của các thành viên).

Xét trên phạm vi toàn tỉnh, Công ty Minh Phát từng tham dự và trúng thầu tại nhiều đơn vị mời thầu khác nhau, như: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Long Đất (3 gói, tổng giá trị 21,966 tỷ đồng); Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ (2 gói, 19,424 tỷ đồng); Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ (1 gói, 6,105 tỷ đồng). Tuy nhiên, địa bàn ghi nhận sự hiện diện nổi bật nhất của Minh Phát chính là huyện Đất Đỏ.

Từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2024, Công ty Minh Phát đã đạt tỷ lệ trúng 14/14 gói thầu tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ, với tổng giá trị vượt 100 tỷ đồng. Chỉ riêng trong năm 2024, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng ba gói thầu tại huyện này.

Cụ thể, vào tháng 3/2024, Công ty Minh Phát là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước thị trấn Phước Hải, với giá trị 9,741 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày (theo Quyết định số 69/QĐ-QLDA).

dado-ph.jpg
Một góc đường thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cũ. Ảnh IT.

Tiếp đó, ngày 23/7/2024, doanh nghiệp này liên danh cùng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tín Đạt, trúng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc công trình Nâng cấp các tuyến đường khu vực Bàu Cạn và Trung tâm y tế huyện, xã Phước Hội, với giá trị 8,130 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày (theo Quyết định số 292/QĐ-QLDA do ông Cam Quốc Bình – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ ký).

Chưa dừng lại ở đó, ngày 5/7/2024, Minh Phát tiếp tục thắng gói thầu số 01 (xây lắp + thiết bị) thuộc công trình Nâng cấp các tuyến đường khu vực sau trung tâm hành chính huyện và khu phía Đông thị trấn Đất Đỏ. Gói thầu này có giá trị 11,332 tỷ đồng, thời gian thực hiện 180 ngày. Tại gói thầu này, Minh Phát đã vượt qua hai đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng Hà Nam và liên danh Công ty TNHH Gia Trần Đăng – Công ty TNHH Xây dựng Phương Chơn (theo Quyết định số 264/QĐ-QLDA).

Việc Minh Phát liên tiếp trúng thầu tại một số địa bàn cho thấy doanh nghiệp này có sự tham gia đáng kể trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Tuy nhiên, việc trúng nhiều gói thầu trong một giai đoạn tương đối ngắn cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm về khả năng phân bổ nguồn lực, bao gồm nhân sự, thiết bị và tiến độ thi công, để đảm bảo chất lượng các công trình từ doanh nghiệp này.

Bạn đọc

TP HCM: Công ty Minh Phát trúng gói thầu sửa đường Võ Trường Toản hơn 6,6 tỷ

Công ty Minh Phát vừa được Ban QLDA ĐT XD khu vực Phú Mỹ chọn thi công sửa chữa đường Võ Trường Toản, phường Phú Mỹ, TP HCM, với giá trúng thầu hơn 6,6 tỷ đồng.

Mới đây, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ). Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát, địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh trước sáp nhập: xã Long Mỹ, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chọn với giá trúng thầu 6,676 tỷ đồng, tiết kiệm được 54 triệu đồng so với giá dự toán 6,730 tỷ đồng, tức chỉ đạt mức tiết kiệm chưa đến 1%.

Dự án sửa chữa đường Võ Trường Toản được khởi động sau khi được ông Nguyễn Tấn Cường – Chủ tịch UBND TP Phú Mỹ ký Quyết định số 1496 ngày 15/5/2025, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 8,06 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Gói cải tạo mạng lưới cấp nước đường số 17 về tay Công ty Đức Lộc

Gói thầu cải tạo hệ thống cấp nước tại quận 7 cũ, có 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó, Công ty Đức Lộc đã xuất sắc trúng gói thầu, với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 15/5/2025, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè ban hành Quyết định số 166/QĐ-CNNB phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cải tạo mạng lưới cấp nước (MLCN) tại các hẻm 21, 30, 52, 98, 116, 130 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, với tổng mức đầu tư 3,504 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Điểm danh những gói thầu của PN Bà Rịa

Công ty PN Bà Rịa từng trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói tại Ban QLDA huyện Đất Đỏ, tổng giá trị gần 48 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu.

Theo ghi nhận, dù mới được thành lập hơn 6 năm nhưng Công ty TNHH PN Bà Rịa đã sớm khẳng định được vị thế vững chắc, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 95 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này là sự thống lĩnh tuyệt đối tại địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi PN Bà Rịa đã giành chiến thắng trong tất cả 6 gói thầu đã tham dự, khẳng định vai trò là đối tác chủ lực của chính quyền địa phương.

Được thành lập vào tháng 4/2019, nhà thầu PN Bà Rịa có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Đất Đỏ, TP HCM, do Võ Xuân Thạnh là người đại diện pháp luật. Chỉ một năm sau khi thành lập, vào tháng 3/2020, công ty đã chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xem chi tiết

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.