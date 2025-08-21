TP HCM: Điểm danh những gói thầu của PN Bà Rịa

Công ty PN Bà Rịa từng trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói tại Ban QLDA huyện Đất Đỏ, tổng giá trị gần 48 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu.

Theo ghi nhận, dù mới được thành lập hơn 6 năm nhưng Công ty TNHH PN Bà Rịa đã sớm khẳng định được vị thế vững chắc, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 95 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này là sự thống lĩnh tuyệt đối tại địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi PN Bà Rịa đã giành chiến thắng trong tất cả 6 gói thầu đã tham dự, khẳng định vai trò là đối tác chủ lực của chính quyền địa phương.

Được thành lập vào tháng 4/2019, nhà thầu PN Bà Rịa có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Đất Đỏ, TP HCM, do Võ Xuân Thạnh là người đại diện pháp luật. Chỉ một năm sau khi thành lập, vào tháng 3/2020, công ty đã chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tính đến ngày 20/8/2025, PN Bà Rịa đã tham gia tổng cộng 30 gói thầu, trong đó xuất sắc trúng 21 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới 70%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng của công ty, bao gồm cả liên danh, đạt 95,675 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 26,573 tỷ đồng, còn với vai trò liên danh chiếm phần lớn với 69,102 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

PN Bà Rịa đã chứng minh sự am hiểu sâu sắc về thị trường địa phương thông qua chiến lược thâm canh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Mối quan hệ đối tác chiến lược với các chủ đầu tư khu vực đã mang lại cho công ty tỷ lệ trúng thầu vượt trội. Đáng chú ý, tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ, PN Bà Rịa đã đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói đã tham dự, với tổng giá trị lên tới 47,939 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của công ty.

PN Bà Rịa đã chứng minh sự am hiểu sâu sắc về thị trường địa phương thông qua chiến lược thâm canh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng ghi dấu ấn tại nhiều địa bàn lân cận khác: trúng 5/8 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền, tổng giá trị 18,840 tỷ đồng; trúng 2 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Long Đất, trị giá 11,925 tỷ đồng; trúng 2 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ, trị giá 6,048 tỷ đồng; và trúng tuyệt đối 2/2 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, trị giá 1,884 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu PN Bà Rịa đã tiếp tục củng cố vị thế của mình tại huyện Đất Đỏ cũ với hai gói thầu xây lắp. Cụ thể, ngày 25/3/2025, vượt qua Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Mỹ, PN Bà Rịa đã trúng thầu gói thầu số 01 (Xây lắp) thuộc kế hoạch Bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ (giai đoạn 4), với giá trúng 8,352 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500052826_2503251455).

Trích một phần Quyết định số KQ2500199837_2506101421. Nguồn MSC.

Tiếp đó, vào ngày 10/6/2025, PN Bà Rịa tiếp tục trúng thầu gói thầu số 01 (Xây lắp) thuộc kế hoạch Nâng cấp các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Phước Hội, với giá trúng 3,572 tỷ đồng. Trong gói thầu này, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L.K.T đã trượt thầu do không đáp ứng về kỹ thuật của E-HSMT (theo Quyết định số KQ2500199837_2506101421).

Thành công của Công ty TNHH PN Bà Rịa tại huyện Đất Đỏ không chỉ là dấu ấn khẳng định năng lực phát triển thị trường và triển khai dự án hiệu quả, mà còn thể hiện rõ thế mạnh chuyên môn cùng vị thế đối tác tin cậy đối với chủ đầu tư địa phương của doanh nghiệp này.