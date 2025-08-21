Hà Nội

Bạn đọc

TP HCM: Điểm danh những gói thầu của PN Bà Rịa

Công ty PN Bà Rịa từng trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói tại Ban QLDA huyện Đất Đỏ, tổng giá trị gần 48 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu.

Ngọc Tân

Theo ghi nhận, dù mới được thành lập hơn 6 năm nhưng Công ty TNHH PN Bà Rịa đã sớm khẳng định được vị thế vững chắc, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 95 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này là sự thống lĩnh tuyệt đối tại địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi PN Bà Rịa đã giành chiến thắng trong tất cả 6 gói thầu đã tham dự, khẳng định vai trò là đối tác chủ lực của chính quyền địa phương.

Được thành lập vào tháng 4/2019, nhà thầu PN Bà Rịa có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Đất Đỏ, TP HCM, do Võ Xuân Thạnh là người đại diện pháp luật. Chỉ một năm sau khi thành lập, vào tháng 3/2020, công ty đã chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tính đến ngày 20/8/2025, PN Bà Rịa đã tham gia tổng cộng 30 gói thầu, trong đó xuất sắc trúng 21 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới 70%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng của công ty, bao gồm cả liên danh, đạt 95,675 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 26,573 tỷ đồng, còn với vai trò liên danh chiếm phần lớn với 69,102 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

PN Bà Rịa đã chứng minh sự am hiểu sâu sắc về thị trường địa phương thông qua chiến lược thâm canh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Mối quan hệ đối tác chiến lược với các chủ đầu tư khu vực đã mang lại cho công ty tỷ lệ trúng thầu vượt trội. Đáng chú ý, tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ, PN Bà Rịa đã đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói đã tham dự, với tổng giá trị lên tới 47,939 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của công ty.

tp-baria-2.jpg
PN Bà Rịa đã chứng minh sự am hiểu sâu sắc về thị trường địa phương thông qua chiến lược thâm canh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng ghi dấu ấn tại nhiều địa bàn lân cận khác: trúng 5/8 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền, tổng giá trị 18,840 tỷ đồng; trúng 2 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Long Đất, trị giá 11,925 tỷ đồng; trúng 2 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ, trị giá 6,048 tỷ đồng; và trúng tuyệt đối 2/2 gói thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, trị giá 1,884 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu PN Bà Rịa đã tiếp tục củng cố vị thế của mình tại huyện Đất Đỏ cũ với hai gói thầu xây lắp. Cụ thể, ngày 25/3/2025, vượt qua Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Mỹ, PN Bà Rịa đã trúng thầu gói thầu số 01 (Xây lắp) thuộc kế hoạch Bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ (giai đoạn 4), với giá trúng 8,352 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500052826_2503251455).

qdinh-datdo-2.png
Trích một phần Quyết định số KQ2500199837_2506101421. Nguồn MSC.

Tiếp đó, vào ngày 10/6/2025, PN Bà Rịa tiếp tục trúng thầu gói thầu số 01 (Xây lắp) thuộc kế hoạch Nâng cấp các tuyến đường nội đồng trên địa bàn xã Phước Hội, với giá trúng 3,572 tỷ đồng. Trong gói thầu này, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L.K.T đã trượt thầu do không đáp ứng về kỹ thuật của E-HSMT (theo Quyết định số KQ2500199837_2506101421).

Thành công của Công ty TNHH PN Bà Rịa tại huyện Đất Đỏ không chỉ là dấu ấn khẳng định năng lực phát triển thị trường và triển khai dự án hiệu quả, mà còn thể hiện rõ thế mạnh chuyên môn cùng vị thế đối tác tin cậy đối với chủ đầu tư địa phương của doanh nghiệp này.

Bạn đọc

TP HCM: Vượt 4 đối thủ - PN Bà Rịa trúng gói cải tạo đường Hoàng Sâm

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Phú Mỹ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 06, sửa chữa đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn, TP Phú Mỹ cũ.

Theo đó, ngày 14/8/2025, ông Võ Văn Trung – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Phú Mỹ (thuộc Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ký Quyết định số 26/QĐ-DA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (gói số 06) Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn, TP Phú Mỹ cũ. Công ty TNHH PN Bà Rịa được chọn trúng thầu, với giá 5,948 tỷ đồng. So với giá dự toán 7,441 tỷ đồng, gói thầu này tiết kiệm tới 1,493 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 20% – mức khá cao trong hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản.

qdinh-26.png
Một phần Quyết định số 26/QĐ-DA. Nguồn MSC.
Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Gói cải tạo mạng lưới cấp nước đường số 17 về tay Công ty Đức Lộc

Gói thầu cải tạo hệ thống cấp nước tại quận 7 cũ, có 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó, Công ty Đức Lộc đã xuất sắc trúng gói thầu, với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 15/5/2025, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè ban hành Quyết định số 166/QĐ-CNNB phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cải tạo mạng lưới cấp nước (MLCN) tại các hẻm 21, 30, 52, 98, 116, 130 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, với tổng mức đầu tư 3,504 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Dấu ấn đấu thầu của Công ty Hoàng Anh My ở Tây Ninh

Từ năm 2017, Công ty Hoàng Anh My dự hàng chục gói thầu giao thông, trúng nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều gói chỉ một nhà thầu tham dự.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hoàng Anh My được thành lập tháng 6/2009, trụ sở đặt tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 3/2017 và từ đó đến nay đã ghi nhận nhiều kết quả đấu thầu đáng chú ý.

Tính đến ngày 12/8/2025, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Hoàng Anh My đã tham gia 44 gói thầu. Kết quả, công ty trúng 32 gói, trượt 9 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt 129,054 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng với vai trò độc lập là 47,781 tỷ đồng, còn lại 81,272 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Xem chi tiết

