Cần Thơ: Nhà thầu Nhật Thanh trúng gói xây lắp hơn 3,5 tỷ đồng

Tại gói thầu đường nội bộ Xã Vĩnh Thạnh, Công ty Nhật Thanh trúng thầu hơn 3,5 tỷ khi đối thủ chào giá thấp hơn 321 triệu bị trượt do loạt lỗi kỹ thuật cơ bản

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội bộ Khu hành chính xã.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt 3.629.027.559 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Theo Quyết định số 129/QĐ-PKT ngày 14/8/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh Phạm Thái Duy ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Nhật Thanh được công nhận trúng thầu với giá 3.509.133.098 đồng.

So với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 119.894.461 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,30%.

Pháp lý dự án và quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu

Dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội bộ Khu hành chính xã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 và được phê duyệt dự án tại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND xã Vĩnh Thạnh.

Ngày 6/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh Phạm Thái Duy ban hành Quyết định số 84/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án gồm 7 gói thầu thành phần, mã KHLCNT PL2600208865.

Gói thầu thi công xây dựng mang mã số E-TBMT IB2600381508, mã gói thầu BP2600518812, được phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Quyết định số 93/QĐ-PKT ngày 20/7/2026.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & xây dựng Tiến Vinh thực hiện việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp LTN là đơn vị thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh, mã định danh vn6300060064, chào giá 3.187.603.165 đồng. Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Nhật Thanh, mã định danh vn1801312570, chào giá 3.509.133.098 đồng.

Như vậy, giá dự thầu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh thấp hơn giá dự thầu của Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Nhật Thanh 321.529.933 đồng.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh được Tổ chuyên gia đánh giá không đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của E-HSMT.

Nguồn: MSC

Nhà thầu chào giá thấp không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10.08/BCĐG.TV ngày 10/8/2026, một số nội dung trong hồ sơ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh được xác định chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Về tiêu chuẩn vật tư, nhà thầu viện dẫn tiêu chuẩn nghiệm thu theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trong khi văn bản này đã hết hiệu lực thi hành. Bảng chủng loại vật tư cũng ghi theo hướng tương đương và được đánh giá chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với biện pháp tổ chức thi công, bản vẽ thể hiện biện pháp cày xới mặt đường bằng xe ủi được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Trong phần thuyết minh biện pháp thi công, nhà thầu nêu việc sử dụng máy cào bóc mặt đường và xe hút chân không công suất lớn, song biểu đồ huy động thiết bị không thể hiện các loại máy móc này.

Về công tác bảo đảm an toàn lao động và giao thông, hồ sơ dự thầu không thể hiện biện pháp bảo đảm giao thông công trường; đồng thời thiếu phương án bảo đảm an toàn lao động chi tiết đối với các công đoạn tưới nhựa, thảm bê tông nhựa và nạo vét bùn, cống rãnh.

Sau bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Nhật Thanh là nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được tiếp tục đánh giá về tài chính và xếp hạng.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, ngày 6/8/2026, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh đã phát hành Công văn số 323/P.KTHT&ĐT yêu cầu nhà thầu làm rõ một số nội dung liên quan đến nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Ngày 8/8/2026, Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Nhật Thanh có Công văn số 03/2026/VBLR.HSDT cung cấp tài liệu làm rõ theo yêu cầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Nhật Thanh, MST 1801312570, được thành lập ngày 17/12/2015, có trụ sở tại Ấp Thới Thuận, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Nhi Thanh làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu đấu thầu được PV ghi nhận, doanh nghiệp này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 34 gói và 2 gói đang chờ kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả các gói thực hiện trong liên danh, đạt 178.252.411.018 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 70.520.517.751 đồng và với vai trò liên danh là 107.731.893.267 đồng.

Địa bàn tham gia hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

Lăng kính pháp lý về đánh giá hồ sơ dự thầu

Trao đổi về các quy định liên quan đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết việc đánh giá cần căn cứ các tiêu chuẩn, yêu cầu đã được xác lập trong hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo quan điểm của luật sư, việc xem xét năng lực, kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, thiết bị và các yêu cầu về an toàn trong quá trình đánh giá E-HSDT cần được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá đã công bố, bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch và nhất quán giữa các nhà thầu.

Đối với gói thầu tại xã Vĩnh Thạnh, việc nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không được tiếp tục đánh giá về tài chính xuất phát từ kết quả đánh giá về kỹ thuật theo hồ sơ của Tổ chuyên gia. Do đó, hiệu quả lựa chọn nhà thầu không chỉ được xem xét trên cơ sở mức giá chào mà còn gắn với khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng của gói thầu.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 119.894.461 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,30%.

Việc triển khai hợp đồng trong thời gian 90 ngày sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ, vật tư, an toàn lao động và bảo đảm giao thông tại khu vực thi công.

Theo các quy định của Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng cần được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm trách nhiệm của các chủ thể tham gia trong quá trình sử dụng nguồn vốn nhà nước.