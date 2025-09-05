Top 20 Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 khoe sắc trong bán kết

Chiều 4/9, tại thành phố biển Nha Trang, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 đã tổ chức đêm Bán kết và Tài năng, với chủ đề “Hương sắc Việt tỏa sáng giữa lòng hòn ngọc Biển Đông”.

Sự kiện có sự góp mặt của Chủ tịch Miss Business World tại Mỹ – Đặng Gia Bena, nhà sáng lập cuộc thi; Miss Global Ambassador Hạnh Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng BTC; Miss National Media Lê Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Phó BTC cùng dàn giám khảo: Hoa hậu Trí tuệ Võ Thị Thục Uyên, Đại sứ Nhân ái Bích Đinh, Á hậu Ánh Quyên…

Top 20 Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 trong bán kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena – Nhà sáng lập cuộc thi. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Tại sự kiện, Trưởng BTC – Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên chia sẻ: “Khánh Hòa với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và vịnh biển Nha Trang quyến rũ được mệnh danh là hòn ngọc của Biển Đông. Chính vẻ đẹp ấy đã thôi thúc chúng tôi mang đến nơi này một sự kiện văn hoá đặc sắc. Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 chắc chắn sẽ là một trong những dấu ấn nổi bật của Khánh Hòa trong tháng 9”.

Trưởng BTC Hạnh Nguyên. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Đêm Bán kết và Tài năng trải qua các phần thi: Trang phục áo dài, trang phục công sở, trang phục dạ hội và phần thi tài năng.

Trong phần trình diễn áo dài của NTK Tony Phạm với BST Hương sắc Biển Đông đã đưa khán giả lạc vào thế giới lụa là và sóng biển. Từng tà áo trắng tinh khôi tung bay như hòa nhịp với biển xanh cát trắng, gợi lên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nền nã, dịu dàng nhưng vẫn đầy bản lĩnh.

Các thí sinh trong phần thi áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Với phần thi trang phục công sở, những thiết kế thanh lịch của NTK Thân Hoàng Bích Thủy phác họa hình ảnh người phụ nữ doanh nhân bản lĩnh. Trên sàn catwalk, các thí sinh toát lên khí chất quyền lực, tự tin.

Dàn thí sinh trong phần thi trang phục công sở. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ở phần thi trang phục dạ hội, dàn thí sinh xuất hiện lộng lẫy với những thiết kế của NTK Tommy Nguyễn. Mỗi thí sinh đều thu hút bởi vẻ đẹp riêng, thanh lịch, quý phái.

Top 20 Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Đặc biệt, trong đêm thi tài năng, 8 tiết mục đa dạng từ múa, hát, thuyết trình đến khiêu vũ đã mang đến nhiều bất ngờ. Mỗi tiết mục là một thông điệp nhân văn, khắc họa một góc nhìn mới về những “bông hồng thép”, không chỉ mạnh mẽ, bản lĩnh mà còn giàu cảm xúc, đam mê và sáng tạo.

Phần thi tài năng. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Sau đêm bán kết, Top 20 thí sinh sẽ thực hiện chương trình thiện nguyện “Tạo sinh kế – Trao yêu thương”. Đây không chỉ là hoạt động sẻ chia mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của những nữ doanh nhân Việt.

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào tối 9/9 tại Phố đi bộ Phan Rang. Top 20 thí sinh sẽ bước vào chặng nước rút để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện hoa hậu.