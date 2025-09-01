Hà Nội

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 hóa nàng tiên cá đẹp tuyệt trần

Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 hóa nàng tiên cá đẹp tuyệt trần

Sau bộ ảnh nàng tiên rừng bí ẩn, gợi cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 Stephany Abasali khoe những khoảnh khắc quyến rũ khi hóa tiên cá.

Thu Cúc (tổng hợp)
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 Stephany Abasali khiến nhiều người ngẩn ngơ khi hóa thân thành nàng tiên cá. Ảnh: Jose Mata.
Nhiều khán giả khen ngợi Stephany đẹp tuyệt trần. Ảnh: Jose Mata.
Bộ ảnh mới của Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 gây sốt trên mạng xã hội. Hiện tại, bài đăng trên Instagram của Stephany thu hút đến gần 60 nghìn lượt thích. Ảnh: Jose Mata.
Stephany sinh năm 2000, mang vẻ đẹp lai. Cô có mẹ là người gốc Li Băng, bố là người gốc Syria. Ảnh: Jose Mata.
Cô đăng quang Miss Venezuela 2024. Năm 2025, Stephany được chỉ định là Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela để tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ảnh: Jose Mata.
Hồi tháng 7/2025, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology hết lời khen ngợi bộ ảnh nàng tiên rừng của Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025. Ảnh: Jose Mata.
Stephany liên tục được Missosology xếp trong bảng dự đoán cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025. Ảnh: Missosology.
Cụ thể, trong bảng dự đoán đầu tiên và thứ hai của Missosology, mỹ nhân Venezuela xếp thứ 3. Ảnh: Missosology.
Trong bảng dự đoán thứ 3 của Missosology, Stephany xếp thứ 8. Ảnh: Missosology.
Chân dài 25 tuổi đang là sinh viên ngành Kinh tế của Đại học Florida International University (Mỹ). Nhiều năm qua, Stephany làm người mẫu. Ảnh: Instagram Stephany Abasali.
#Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela #Hoa hậu Hoàn vũ #Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

