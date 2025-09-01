Hà Nội

Hoa hậu Ngân Anh hào hứng hướng về đại lễ 2/9

Giải trí

Hoa hậu Ngân Anh hào hứng hướng về đại lễ 2/9

Hoa hậu Ngân Anh cùng MC Phan Tô Ny và bé Tino chụp ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9. 

Thu Cúc (Ảnh: FB Ngân Anh)
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngân Anh đăng tải bộ ảnh chào mừng đại lễ 2/9.
Nàng hậu diện áo dài trắng, đeo khăn in hình cờ đỏ sao vàng.
Ngân Anh cùng MC Phan Tô Ny và bé Tino hào hứng hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Nàng hậu viết: "Xin gửi trọn lòng biết ơn đến những con người đã viết nên lịch sử và cũng xin được gửi gắm niềm tin vào những mầm non như em bé Tino – thế hệ tương lai sẽ tiếp nối và lan tỏa tinh thần ấy".
Bé Tino diện áo màu cờ đỏ sao vàng.
Trước đó, vào dịp 30/4 năm nay, con trai Ngân Anh hoá chú bộ đội nhí.
Vợ chồng nàng hậu thực hiện bộ ảnh chào mừng 30/4.
Nhóc tì nhà Ngân Anh luôn nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh.
"Chú bộ đội này cười suốt thôi ạ", nàng hậu chia sẻ về con trai.
Vợ chồng Ngân Anh và con trai cùng diện áo dài.
Ngân Anh khoe vẻ dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi.
Nàng hậu sinh năm 1995 hiện tại là giảng viên, làm MC.
