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Quân sự - Thế giới

Hé lộ thời điểm Mỹ rút quân khỏi Iraq

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9/2026.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ quan chức Mỹ và Iraq ngày 14/7 cho biết, Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9/2026.

“Chúng tôi nghĩ rằng không cần quân đội (Mỹ) ở đó nữa”, Tổng thống Donald Trump phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển của Iraq với các công ty dầu khí.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Mối quan hệ này là một mối quan hệ toàn diện mà chúng ta không cần tới sự hiện diện quân sự (của Mỹ ở Iraq). Chúng tôi có mặt ở đó để hỗ trợ họ. Chúng tôi sẽ bảo vệ họ nếu cần thiết. Nhưng chúng tôi nghĩ điều đó sẽ không còn cần thiết nữa”, ông Trump nói tiếp.

Phát biểu qua phiên dịch, ông al-Zaidi xác nhận lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9/2026, trong khi các công ty Mỹ vẫn sẽ hoạt động tại Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó ra thông cáo khẳng định lại thỏa thuận năm 2024 với Iraq về việc kết thúc sứ mệnh chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Mỹ đã chuyển giao trách nhiệm chống IS tại Iraq từ lực lượng Mỹ và liên quân sang cho quân đội Iraq - lực lượng đã được quân đội Mỹ hỗ trợ huấn luyện. Quân đội Mỹ trước đó đã dần thu hẹp sự hiện diện, rút khỏi nhiều khu vực tại Iraq.

Mỹ từng rút quân hoàn toàn khỏi Iraq vào năm 2011. Tuy nhiên, năm 2014, sự trỗi dậy của IS và việc nhóm này nhanh chóng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria đã khiến lực lượng Mỹ cùng các quốc gia đối tác trở lại Iraq theo lời mời của Chính phủ nước này, nhằm tái xây dựng và huấn luyện lại các đơn vị cảnh sát, quân đội trong cuộc chiến chống IS.

Sau khi IS mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ từng chiếm giữ, các hoạt động quân sự của liên quân kết thúc vào năm 2021. Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq để huấn luyện và phối hợp thực hiện các chiến dịch chống IS cùng quân đội Iraq. Nhiều người trong số này đã rời khỏi Iraq kể từ sau thỏa thuận năm 2024 về việc kết thúc sứ mệnh, chỉ còn lại một nhóm nhỏ cố vấn quân sự và một số nhân sự khác vẫn ở lại Iraq.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ không kích trả đũa IS tại Syria hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
#Mỹ rút quân khỏi Iraq #Iraq #Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Iraq #Tổng thống Trump #tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

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