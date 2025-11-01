Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump nói Mỹ không có kế hoạch tấn công vào Venezuela

Tổng thống Donald Trump phủ nhận việc Mỹ lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera ngày 31/10, Tổng thống Trump phủ nhận kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela. Khi được các phóng viên trên chiếc Không lực Một hỏi liệu các báo cáo của giới truyền thông cho rằng ông đang cân nhắc tấn công vào Venezuela có đúng sự thật không, Tổng thống Trump trả lời: "Không".

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Câu trả lời ngắn gọn của ông Trump hôm 31/10 dường như trái ngược với những phát biểu trước đó trong tháng này mà ông đã đưa ra về Venezuela.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố: "Tôi không nghĩ chúng ta nhất thiết phải tuyên chiến, mà chỉ cần tiêu diệt những kẻ chuyển ma túy vào Mỹ. Ma túy giờ đây được đưa vào bằng cả đường bộ. Các vị biết đấy, tiếp theo sẽ là mục tiêu trên đất liền".

Được biết, Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng, phá hủy 14 tàu thuyền và một tàu bán ngầm.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các cuộc tấn công nhắm vào hoạt động buôn lậu ma túy, nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Trong một tuyên bố ngày 31/10, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volker Turk đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ, nhấn mạnh rằng số người thiệt mạng ngày càng tăng là không thể chấp nhận được.

"Mỹ cần phải chấm dứt những cuộc tấn công như vậy và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi giết người ngoài vòng pháp luật trên những con tàu này, bất kể hành vi phạm tội nào bị cáo buộc đối với họ", Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT
