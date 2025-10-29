Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ tấn công 4 'tàu chở ma túy' trong một ngày, 14 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu nghi chở ma túy trong một ngày ở Đông Thái Bình Dương.

An An (Theo NBC News)

Theo NBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo Quân đội Mỹ đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 27/10.

"Các cuộc không kích đã loại bỏ 14 'tên khủng bố ma túy' và có 1 người sống sót", ông Hegseth cho biết trong một tuyên bố trên mạng X.

my1.png
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đăng tải những hình ảnh trên mạng X được cho là ghi lại cuộc tấn công vào 4 tàu nghi chở ma túy ở phía đông Thái Bình Dương. Ảnh: X.

Bộ trưởng Hegseth nói thêm rằng những chiếc thuyền này "do các Tổ chức Khủng bố Bị Chỉ định (DTO) vận hành để buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương" và "cơ quan tình báo của chúng tôi đã nắm được thông tin về chúng".

Bộ trưởng Hegseth cũng đăng một đoạn video trong bài viết, cho thấy cảnh những con tàu trên mặt nước bị trúng tên lửa và bốc cháy.

my2.png
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Politico.

Trong cuộc họp báo hôm 28/10, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên tiếng phản đối các cuộc không kích của Mỹ.

"Chúng tôi muốn tất cả hiệp ước quốc tế được tôn trọng. Chúng tôi không đồng tình với những cuộc tấn công như vậy. Tôi đề nghị, trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh mà chúng tôi đã có với Mỹ, triệu tập đại sứ và xem xét lại tình hình", Tổng thống Sheinbaum nói.

Theo ước tính chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ, đến nay, quân đội nước này đã tiến hành 13 cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy, 3 trong số đó diễn ra vào ngày 27/10, khiến tổng cộng 57 người thiệt mạng. 8 vụ tấn công diễn ra ở vùng biển Caribe và 5 vụ ở Đông Thái Bình Dương.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Brazil triệt phá mạng lưới buôn ma túy toàn cầu hồi năm 2020

Nguồn video: THĐT
#Chiến dịch chống buôn ma túy của Mỹ #Các cuộc không kích ở Thái Bình Dương #Phản ứng của Mexico đối với Mỹ #Chống tổ chức buôn lậu ma túy #Các tổ chức khủng bố buôn ma túy

Bài liên quan

Thế giới

Khoảnh khắc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe làm 6 người thiệt mạng

6 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 3 người chết

Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tối 22/10, Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

"Ngày 22/10, Bộ Chiến tranh lại thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào con tàu do một tổ chức khủng bố điều hành. Một lần nữa, những kẻ khủng bố này lại tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương", ông viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ phá hủy 'tàu ngầm chở ma túy' ở vùng biển Caribe

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Quân đội Mỹ đã phá hủy một tàu ngầm bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Theo RT, tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra vào ngày 17/10, sau khi Mỹ tấn công ít nhất 5 tàu bị cáo buộc chở ma túy, do các băng đảng có trụ sở tại Venezuela điều hành, kể từ tháng 9.

"Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm, và đó là một tàu ngầm chở ma túy được chế tạo chuyên dụng để vận chuyển một lượng lớn ma túy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới