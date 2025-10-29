Mỹ tấn công 4 'tàu chở ma túy' trong một ngày, 14 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu nghi chở ma túy trong một ngày ở Đông Thái Bình Dương.

Theo NBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo Quân đội Mỹ đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 27/10.

"Các cuộc không kích đã loại bỏ 14 'tên khủng bố ma túy' và có 1 người sống sót", ông Hegseth cho biết trong một tuyên bố trên mạng X.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đăng tải những hình ảnh trên mạng X được cho là ghi lại cuộc tấn công vào 4 tàu nghi chở ma túy ở phía đông Thái Bình Dương. Ảnh: X.

Bộ trưởng Hegseth nói thêm rằng những chiếc thuyền này "do các Tổ chức Khủng bố Bị Chỉ định (DTO) vận hành để buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương" và "cơ quan tình báo của chúng tôi đã nắm được thông tin về chúng".

Bộ trưởng Hegseth cũng đăng một đoạn video trong bài viết, cho thấy cảnh những con tàu trên mặt nước bị trúng tên lửa và bốc cháy.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Politico.

Trong cuộc họp báo hôm 28/10, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên tiếng phản đối các cuộc không kích của Mỹ.

"Chúng tôi muốn tất cả hiệp ước quốc tế được tôn trọng. Chúng tôi không đồng tình với những cuộc tấn công như vậy. Tôi đề nghị, trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh mà chúng tôi đã có với Mỹ, triệu tập đại sứ và xem xét lại tình hình", Tổng thống Sheinbaum nói.

Theo ước tính chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ, đến nay, quân đội nước này đã tiến hành 13 cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy, 3 trong số đó diễn ra vào ngày 27/10, khiến tổng cộng 57 người thiệt mạng. 8 vụ tấn công diễn ra ở vùng biển Caribe và 5 vụ ở Đông Thái Bình Dương.

