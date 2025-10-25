Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Khoảnh khắc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe làm 6 người thiệt mạng

6 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT

Theo RT ngày 24/10, Mỹ đã tấn công một tàu ở vùng biển Caribe, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công này đánh dấu hoạt động quân sự mới nhất của Mỹ trên khắp vùng Caribe và Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump mô tả là nhằm "xóa bỏ nạn buôn bán ma túy từ Venezuela và Colombia". Tuy nhiên, Venezuela và Colombia bác bỏ cáo buộc này.

"Bộ Chiến tranh Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào một tàu Tren de Aragua (TdA) ở vùng biển trung lập vào đêm 23/10", Bộ trưởng Pete Hegseth viết trên mạng X, nói thêm rằng TdA là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đến từ Venezuela.

my1.png
Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Hegseth cũng cam kết sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt thêm nhiều kẻ buôn lậu bị cáo buộc nữa.

Chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Trump đã ca ngợi những gì ông gọi là thành công lớn trong nỗ lực của Quân đội Mỹ chống lại những "tàu chở ma túy" bị cáo buộc của Venezuela, tuyên bố rằng dòng ma túy đưa vào bằng đường biển đã giảm xuống đáng kể.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng "đất liền sẽ là mục tiêu tiếp theo", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm các cuộc tấn công của Mỹ có thể diễn ra.

Trong khi đó, cả Caracas và Bogota đều cáo buộc rằng các hoạt động của Mỹ trong khu vực là sự khởi đầu cho nỗ lực chiếm đoạt tài nguyên, chứ không phải là nỗ lực chống buôn lậu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu với RT vào tháng trước rằng Mỹ cần dầu và khí đốt, nhấn mạnh Washington quan tâm đến trữ lượng năng lượng và khoáng sản khổng lồ của quốc gia Mỹ Latinh này.

#Hoạt động quân sự Mỹ ở Caribe #Chiến dịch chống buôn bán ma túy #Phản ứng của Venezuela và Colombia #Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy #mỹ chống buôn lậu ma túy

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 3 người chết

Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tối 22/10, Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

"Ngày 22/10, Bộ Chiến tranh lại thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào con tàu do một tổ chức khủng bố điều hành. Một lần nữa, những kẻ khủng bố này lại tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương", ông viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ phá hủy 'tàu ngầm chở ma túy' ở vùng biển Caribe

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Quân đội Mỹ đã phá hủy một tàu ngầm bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Theo RT, tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra vào ngày 17/10, sau khi Mỹ tấn công ít nhất 5 tàu bị cáo buộc chở ma túy, do các băng đảng có trụ sở tại Venezuela điều hành, kể từ tháng 9.

"Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm, và đó là một tàu ngầm chở ma túy được chế tạo chuyên dụng để vận chuyển một lượng lớn ma túy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Trump lên tiếng việc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy từ Venezuela

Tổng thống Trump nói rằng cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà ông cho là chở ma túy từ Venezuela là hành động "tử tế" giúp cứu sống hàng nghìn người ở nước Mỹ.

Theo RT, Tổng thống Donald Trump ngày 6/10 mô tả cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu do các băng đảng ma túy điều hành ngoài khơi Venezuela là "hành động tử tế", giúp cứu sống hàng nghìn người ở Mỹ bằng cách chặn dòng ma túy chảy vào đất nước.

Được biết, Mỹ đã phá hủy ít nhất 4 tàu bị cho là chở ma túy trên vùng biển quốc tế kể từ tháng 9 trong khi ông Trump tiếp tục cáo buộc Chính phủ Venezuela sử dụng những "kẻ khủng bố ma túy" để buôn lậu ma túy vào nước Mỹ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới