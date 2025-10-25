Khoảnh khắc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe làm 6 người thiệt mạng

6 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Theo RT ngày 24/10, Mỹ đã tấn công một tàu ở vùng biển Caribe, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công này đánh dấu hoạt động quân sự mới nhất của Mỹ trên khắp vùng Caribe và Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump mô tả là nhằm "xóa bỏ nạn buôn bán ma túy từ Venezuela và Colombia". Tuy nhiên, Venezuela và Colombia bác bỏ cáo buộc này.

"Bộ Chiến tranh Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào một tàu Tren de Aragua (TdA) ở vùng biển trung lập vào đêm 23/10", Bộ trưởng Pete Hegseth viết trên mạng X, nói thêm rằng TdA là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đến từ Venezuela.

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Hegseth cũng cam kết sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt thêm nhiều kẻ buôn lậu bị cáo buộc nữa.

Chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Trump đã ca ngợi những gì ông gọi là thành công lớn trong nỗ lực của Quân đội Mỹ chống lại những "tàu chở ma túy" bị cáo buộc của Venezuela, tuyên bố rằng dòng ma túy đưa vào bằng đường biển đã giảm xuống đáng kể.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng "đất liền sẽ là mục tiêu tiếp theo", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm các cuộc tấn công của Mỹ có thể diễn ra.

Trong khi đó, cả Caracas và Bogota đều cáo buộc rằng các hoạt động của Mỹ trong khu vực là sự khởi đầu cho nỗ lực chiếm đoạt tài nguyên, chứ không phải là nỗ lực chống buôn lậu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu với RT vào tháng trước rằng Mỹ cần dầu và khí đốt, nhấn mạnh Washington quan tâm đến trữ lượng năng lượng và khoáng sản khổng lồ của quốc gia Mỹ Latinh này.