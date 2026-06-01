Nổ lớn tại nhà máy công ty quốc phòng ở Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng

Vụ nổ lớn và hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy của một công ty quốc phòng ở Hàn Quốc, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, vào ngày 1/6. Nhà máy này là một cơ sở của Hanwha Aerospace - công ty quốc phòng lớn của Hàn Quốc, chuyên sản xuất vũ khí, hệ thống pháo binh và các linh kiện hàng không vũ trụ.

Khoảng 100 lính cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra. Đám cháy được khống chế sau khoảng 50 phút và được dập tắt hoàn toàn lúc 13h07 chiều 1/6.

"Vụ nổ và hỏa hoạn đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương", giới chức thông tin.

Lối vào nhà máy được kiểm soát sau vụ nổ ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 1/6/2026. Ảnh: Kim Geum-bo/Newsis/AP.

Ông Yoon Seong Su, một quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp, cho biết nơi này vốn là một khu vực an ninh do Chính phủ chỉ định.

Theo Kim Ju Yeon, cán bộ y tế địa phương, một trong hai người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo Korea Times, các nhà điều tra sẽ xem xét nguyên nhân vụ nổ sau khi thu thập bản vẽ xây dựng và các thông tin khác từ nhà máy.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ cho biết thêm, vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm nơi 7 nhân viên đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến vật liệu nổ.

"5 nạn nhân tử vong tại chỗ trong khi hai người bị thương đã cố gắng thoát ra ngoài", nguồn tin cho hay.

Trong một tuyên bố, công ty Hanwha Aerospace đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 5/2018, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy này đã khiến 5 nhân viên thiệt mạng. Tháng 2/2019, vụ nổ và hỏa hoạn tại một phòng thí nghiệm cũng cướp đi sinh mạng 3 người.

