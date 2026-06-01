Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy công ty quốc phòng ở Hàn Quốc, 5 người thiệt mạng

Vụ nổ lớn và hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy của một công ty quốc phòng ở Hàn Quốc, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

An An (Theo AP, KT)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, vào ngày 1/6. Nhà máy này là một cơ sở của Hanwha Aerospace - công ty quốc phòng lớn của Hàn Quốc, chuyên sản xuất vũ khí, hệ thống pháo binh và các linh kiện hàng không vũ trụ.

Khoảng 100 lính cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra. Đám cháy được khống chế sau khoảng 50 phút và được dập tắt hoàn toàn lúc 13h07 chiều 1/6.

"Vụ nổ và hỏa hoạn đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương", giới chức thông tin.

Lối vào nhà máy được kiểm soát sau vụ nổ ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 1/6/2026. Ảnh: Kim Geum-bo/Newsis/AP.

Ông Yoon Seong Su, một quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp, cho biết nơi này vốn là một khu vực an ninh do Chính phủ chỉ định.

Theo Kim Ju Yeon, cán bộ y tế địa phương, một trong hai người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo Korea Times, các nhà điều tra sẽ xem xét nguyên nhân vụ nổ sau khi thu thập bản vẽ xây dựng và các thông tin khác từ nhà máy.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ cho biết thêm, vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm nơi 7 nhân viên đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến vật liệu nổ.

"5 nạn nhân tử vong tại chỗ trong khi hai người bị thương đã cố gắng thoát ra ngoài", nguồn tin cho hay.

Trong một tuyên bố, công ty Hanwha Aerospace đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 5/2018, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy này đã khiến 5 nhân viên thiệt mạng. Tháng 2/2019, vụ nổ và hỏa hoạn tại một phòng thí nghiệm cũng cướp đi sinh mạng 3 người.

Nổ lớn tại nhà máy ở Mỹ, 12 người thương vong

Vụ nổ lớn và hỏa hoạn tại một nhà máy gỗ ở khu vực ven biển miền trung bang Maine, Mỹ, đã khiến ít nhất 1 lính cứu hỏa thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, một vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ xảy ra tại một nhà máy gỗ ở khu vực ven biển miền trung bang Maine ngày 15/5.

"Vụ nổ khiến ít nhất 1 lính cứu hỏa thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Thi thể của người lính cứu hỏa đã được tìm thấy tại nhà máy. Anh là thành viên trong lực lượng ứng cứu khẩn cấp quy mô lớn khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà máy Robbins. Khi lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ, một silo bất ngờ phát nổ", giới chức thông tin.

Thương vong mới nhất vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô Hàn Quốc

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc.

Theo AP, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc ngày 21/3 đã tìm thấy 10 thi thể trong đống đổ nát của một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại thành phố Daejeon vừa xảy ra hỏa hoạn.

Ngoài ra, ít nhất 59 người bị thương và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết có 25 người bị thương nặng, nhưng các nhà chức trách chưa xác nhận liệu có ai trong tình trạng nguy kịch hay không.

Cháy lớn tại nhà máy ở Hàn Quốc, hàng chục người bị thương

Theo nhà chức trách Hàn Quốc, ít nhất 55 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon.

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 20/3 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc.

Khói đen bốc lên từ một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Daejeon, Hàn Quốc, trong vụ hỏa hoạn ngày 20/3/2026. Ảnh: Yonhap/AP.
