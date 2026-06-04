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Quân sự - Thế giới

Triều Tiên công bố nhà máy mới sản xuất vật liệu hạt nhân

Triều Tiên đã công bố một cơ sở mới được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 5/6 đã công bố một cơ sở mới được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cơ sở này sử dụng "công nghệ tiên tiến hơn" nhưng không cung cấp thêm chi tiết, chẳng hạn như vị trí và thời điểm bắt đầu hoạt động.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy nhà máy này có khả năng được sử dụng để làm giàu uranium cấp độ vũ khí.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm cơ sở hạt nhân này hôm 3/6 để xem xét về các chỉ số hoạt động và kế hoạch sản xuất dài hạn.

Sau cuộc họp tại cơ sở này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông và các quan chức cấp cao khác đã “xác nhận thứ tự ưu tiên thực hiện kế hoạch đầy tham vọng trong tương lai nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân của quốc gia với tốc độ theo cấp số nhân”.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh sự cấp thiết phải tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước, cả về chất lượng và số lượng. Ông Kim viện dẫn các mối đe dọa và khủng hoảng không được nêu rõ là lý do cần thiết để tăng cường năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố rằng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Tuy nhiên, theo AP, hầu như chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ phóng thử loạt tên lửa hành trình của Triều Tiên hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
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