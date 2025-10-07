Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump bị kiện vì lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia

Bang California và Oregon đệ đơn kiện nhằm ngăn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia California đến thành phố Portland.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 6/10, Tổng thống Trump đối mặt thách thức pháp lý này trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều nơi ở nước Mỹ nhằm phản đối chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump và việc triển khai lực lượng quân sự tại các thành phố.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Lầu Năm Góc cho biết sẽ điều động quân đội để "hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ và các nhân viên liên bang khác thực hiện nhiệm vụ chính thức, bao gồm thực thi luật liên bang và bảo vệ tài sản liên bang".

Theo Thống đốc California, Gavin Newsom, hành động triển khai lực lượng vệ binh của ông Trump là "sự lạm dụng luật pháp và quyền lực một cách trắng trợn". Oregon và California cho rằng việc triển khai lực lượng bảo vệ ngoài tiểu bang là hành vi vượt quá thẩm quyền và cần có quyết định riêng của tòa án.

Một thẩm phán liên bang tại Oregon đã ban hành lệnh tạm thời cấm triển khai bất kỳ lực lượng Vệ binh Quốc gia nào đến Portland, bao gồm cả lực lượng đến từ các tiểu bang khác như California.

Thống đốc Newsom và Tổng chưởng lý California Rob Bonta đã cùng Oregon yêu cầu Thẩm phán Karin Immergut gia hạn lệnh cấm cũng như cấm triển khai lực lượng quân sự từ California đến Oregon.

Lệnh của tòa án sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến ngày 19/10 trong khi quá trình khiếu nại pháp lý vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 5/10 nói với các phóng viên rằng việc triển khai quân đội là cần thiết vì "Portland đang bị thiêu rụi" - một tuyên bố bị các quan chức địa phương phủ nhận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025

Nguồn video: RT
