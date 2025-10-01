Hà Nội

Thế giới

Ông Trump nói nhiều người sẽ bị sa thải nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa

Tổng thống Donald Trump cho biết, nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa, rất nhiều người sẽ bị sa thải.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Trump ngày 30/9 nói rằng nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa, chính quyền sẽ sa thải "rất nhiều người", đồng thời đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về tình trạng bế tắc hiện tại.

"Đảng Dân chủ muốn đóng cửa Chính phủ Mỹ. Nếu vậy, chúng ta sẽ phải sa thải rất nhiều người", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cũng đổ lỗi cho Đảng Dân chủ vì khăng khăng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp.

chinhphu.png
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC, Mỹ, vào ngày 30/9/2025. Ảnh: THX.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng, Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trong bài phát biểu tại Thượng viện ngày 30/9, ông Chuck Schumer cho rằng có nhiều Cộng hòa đang nói sai về lập trường của Đảng Dân chủ.

"Luật pháp cấm người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp nhận trợ cấp từ Medicare, Medicaid hoặc ACA (Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng). Không có bất kỳ khoản tiền nào, dù là một xu tiền liên bang, được chuyển đến họ", ông Schumer nói.

Chính phủ liên bang Mỹ sẽ đóng cửa một phần từ 0h01 sáng 1/10 (giờ địa phương) trừ khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu liên bang. Đảng Cộng hòa, hiện nắm giữ 53 ghế tại Thượng viện, cần ít nhất 7 nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện ủng hộ để thông qua dự luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ chuẩn bị kịch bản đóng cửa Chính phủ

Nguồn video: VTV
