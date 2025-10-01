Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Họp khẩn với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ, Tổng thống Trump nói gì?

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Donald Trump ca ngợi lực lượng quân đội vì đã bảo vệ tự do của nước Mỹ.

An An (Theo CBS News)

Theo CBS News, trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc tại Quantico, bang Virginia, hôm 30/9, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu kéo dài gần một giờ.

"Không có vinh dự nào cao quý hơn việc được phục vụ với tư cách là Tổng tư lệnh của các bạn", ông Trump mở đầu bài phát biểu.

trump2.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh là sự "tái khẳng định mang tính lịch sử về mục đích, bản sắc và niềm tự hào của chúng ta".

"Bộ Chiến tranh sẽ chấm dứt chiến tranh. Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ hoàn toàn vô song trong tương lai", ông Trump phát biểu.

"Cùng nhau, chúng ta đang khơi dậy tinh thần chiến binh. Tôi luôn bên cạnh các bạn. Với tư cách là Tổng thống, tôi ủng hộ các bạn 100%. Các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi dao động dù chỉ một chút", ông Trump khẳng định.

Tổng thống Trump cũng công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng hơn 1.000 tỉ USD vào năm 2026, mở rộng Hải quân Mỹ,...

my2.png
Gần 800 tướng lĩnh, đô đốc và các chỉ huy cấp cao của Mỹ đã được triệu tập từ khắp nơi, cả ở nước ngoài, để tham dự cuộc họp tại Quantico, Virginia, ngày 30/9. Ảnh: Getty.

Nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc bài phát biểu kéo dài gần một giờ của mình bằng cách ca ngợi quân đội vì đã bảo vệ tự do của nước Mỹ.

"Quân đội Mỹ đã xông pha vào địa ngục, leo lên những ngọn núi hiểm trở, băng qua đại dương dữ dội và những sa mạc mênh mông để bảo vệ quốc kỳ, tự do và quê hương. Không ai làm được như các bạn", ông Trump ca ngợi.

"Chúng ta là Quân đội Mỹ, là đội quân giỏi nhất, táo bạo và dũng cảm nhất mà thế giới từng thấy. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

#Tổng thống Trump #quân đội Mỹ #bảo vệ tự do #cuộc họp quân sự Mỹ #chi tiêu quốc phòng 2026 #hải quân Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Phản ứng của các nước về kế hoạch hòa bình cho Gaza của ông Trump

Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 29/9, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất này. Thủ tướng Qatar và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ai Cập đã trình bày kế hoạch này với các nhà đàm phán Hamas. Theo nguồn tin, phái đoàn Hamas đã nói với các nhà trung gian hòa giải rằng họ sẽ xem xét đề xuất này "với ý định chân thành" trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh, đô đốc họp khẩn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth triệu tập hàng trăm chỉ huy quân sự cấp cao của nước này dự họp đột xuất tại Virginia vào tuần tới.

Theo The Hill, Lầu Năm Góc xác nhận hôm 25/9 rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ gặp các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao Mỹ vào tuần tới, sau khi có báo cáo rằng cuộc họp này sẽ có sự tham gia của hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc.

"Bộ trưởng (Chiến tranh) sẽ có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố với The Hill nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng tấn công vào đất liền Venezuela, cáo buộc nước này đưa các thành viên băng đảng và ma túy vào nước Mỹ.

RT đưa tin ngày 15/9, bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Được biết, Washington đã triển khai 3 tàu chiến và khoảng 4.000 binh sĩ đến khu vực Nam Caribe "nhằm đối phó các băng đảng ma túy".

Phát biểu trước các phóng viên tại Morristown, New Jersey, vào ngày 14/9, khi được hỏi về khả năng tấn công Venezuela, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Venezuela đang gửi đến chúng ta các thành viên băng đảng, những kẻ buôn bán ma túy và ma túy. Điều đó không thể chấp nhận được".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Nhiều quốc gia trên thế giới không đạt được thành tựu đáng kể trong việc phát triển năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và xây dựng chính sách khuyến khích.