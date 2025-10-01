Họp khẩn với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ, Tổng thống Trump nói gì?

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Donald Trump ca ngợi lực lượng quân đội vì đã bảo vệ tự do của nước Mỹ.

Theo CBS News, trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc tại Quantico, bang Virginia, hôm 30/9, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu kéo dài gần một giờ.

"Không có vinh dự nào cao quý hơn việc được phục vụ với tư cách là Tổng tư lệnh của các bạn", ông Trump mở đầu bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh là sự "tái khẳng định mang tính lịch sử về mục đích, bản sắc và niềm tự hào của chúng ta".

"Bộ Chiến tranh sẽ chấm dứt chiến tranh. Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ hoàn toàn vô song trong tương lai", ông Trump phát biểu.

"Cùng nhau, chúng ta đang khơi dậy tinh thần chiến binh. Tôi luôn bên cạnh các bạn. Với tư cách là Tổng thống, tôi ủng hộ các bạn 100%. Các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi dao động dù chỉ một chút", ông Trump khẳng định.

Tổng thống Trump cũng công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng hơn 1.000 tỉ USD vào năm 2026, mở rộng Hải quân Mỹ,...

Gần 800 tướng lĩnh, đô đốc và các chỉ huy cấp cao của Mỹ đã được triệu tập từ khắp nơi, cả ở nước ngoài, để tham dự cuộc họp tại Quantico, Virginia, ngày 30/9. Ảnh: Getty.

Nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc bài phát biểu kéo dài gần một giờ của mình bằng cách ca ngợi quân đội vì đã bảo vệ tự do của nước Mỹ.

"Quân đội Mỹ đã xông pha vào địa ngục, leo lên những ngọn núi hiểm trở, băng qua đại dương dữ dội và những sa mạc mênh mông để bảo vệ quốc kỳ, tự do và quê hương. Không ai làm được như các bạn", ông Trump ca ngợi.

"Chúng ta là Quân đội Mỹ, là đội quân giỏi nhất, táo bạo và dũng cảm nhất mà thế giới từng thấy. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng", Tổng thống Trump nhấn mạnh.