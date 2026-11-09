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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Israel chính thức chỉ định người thành lập Chính phủ mới

Tổng thống Israel Isaac Herzog chính thức giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới cho Chủ tịch Đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tối 8/11, Tổng thống Israel Isaac Herzog chính thức giao nhiệm vụ cho chính trị gia đối lập Gadi Eisenkot, Chủ tịch Đảng Yashar, thành lập Chính phủ mới sau khi không có đảng nào giành chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm 27/10.

“Tôi rất hy vọng rằng bất kỳ Chính phủ nào được thành lập cũng sẽ giúp đoàn kết, kết nối và hàn gắn giữa tất cả tầng lớp nhân dân - bởi vì sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào điều đó, và chúng ta chỉ có một đất nước duy nhất”, ông Herzog phát biểu tại buổi lễ ở Phủ Tổng thống tại Jerusalem.

Theo AP, thông báo này không đồng nghĩa với việc ông Eisenkot sẽ chắc chắn trở thành Thủ tướng tiếp theo của Israel.

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Tổng thống Israel Isaac Herzog (bên phải) giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot, thành lập Chính phủ mới, tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem, ngày 8/11/2026. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Ông Eisenkot sẽ có 28 ngày để thành lập Chính phủ liên minh, với khả năng được gia hạn thêm 2 tuần từ Tổng thống.

Nếu ông Eisenkot không thể thành lập Chính phủ mới, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể được trao cơ hội để tập hợp một liên minh. Nếu ông Netanyahu cũng thất bại, Israel sẽ phải tổ chức bầu cử lại vào đầu mùa xuân năm sau.

Các thành viên mới của Quốc hội Israel sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tối 10/11. Thủ tướng Netanyahu và nội các của ông sẽ tiếp tục lãnh đạo Chính phủ hiện tại với tư cách là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Chính phủ mới được thành lập.

#Tổng thống Israel #chính thức chỉ định người thành lập Chính phủ Israel mới #Chủ tịch Đảng Yashar Gadi Eisenkot #Israel #Thủ tướng Benjamin Netanyahu

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