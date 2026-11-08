Động đất ở Nhật Bản, nhiều người bị thương

Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vào sáng ngày 8/11, khiến ít nhất 22 người bị thương.

AP đưa tin, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác định trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết cơn địa chấn mạnh 5,5 độ Richter. Một số dư chấn nhỏ hơn đã được ghi nhận.

"Trận động đất xảy ra lúc 1h04 sáng ngày 8/11, có tâm chấn ở độ sâu khoảng 40 km dưới lòng đất, thuộc tỉnh Shizuoka. Aichi và Shizuoka là hai vùng lân cận", nguồn tin cho hay. Theo đánh giá địa chấn chính thức, rung lắc mạnh nhất được cảm nhận ở Aichi.

Cửa kính vỡ tại một đại lý ô tô sau trận động đất mạnh ở Toyohashi, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, ngày 8/11/2026. Ảnh: Kyodo News/AP.

Một khu vực rộng lớn gần tỉnh Aichi đã bị ảnh hưởng, bao gồm thành phố Hamamatsu, Kyoto và Nara, cùng các tỉnh lân cận Yamanashi và Gifu.

Đoạn video được đăng tải trên truyền hình cho thấy cửa kính ở các cửa hàng bị vỡ. Một số người bị thương do ngã cầu thang khi đang cố gắng tìm nơi an toàn.

Cơ quan Khí tượng cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra động đất mạnh trong tuần tới, đặc biệt là trong 2 đến 3 ngày tới.

Ông Ayataka Ebita, một quan chức, khuyến cáo: “Hãy cảnh giác với sạt lở đất, đá rơi và những ảnh hưởng có thể xảy ra do mưa”.

Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen đã chạy với tốc độ chậm hơn ở các khu vực bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.