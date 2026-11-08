Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Động đất ở Nhật Bản, nhiều người bị thương

Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vào sáng ngày 8/11, khiến ít nhất 22 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác định trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết cơn địa chấn mạnh 5,5 độ Richter. Một số dư chấn nhỏ hơn đã được ghi nhận.

"Trận động đất xảy ra lúc 1h04 sáng ngày 8/11, có tâm chấn ở độ sâu khoảng 40 km dưới lòng đất, thuộc tỉnh Shizuoka. Aichi và Shizuoka là hai vùng lân cận", nguồn tin cho hay. Theo đánh giá địa chấn chính thức, rung lắc mạnh nhất được cảm nhận ở Aichi.

ap26312257582951.jpg
Cửa kính vỡ tại một đại lý ô tô sau trận động đất mạnh ở Toyohashi, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, ngày 8/11/2026. Ảnh: Kyodo News/AP.

Một khu vực rộng lớn gần tỉnh Aichi đã bị ảnh hưởng, bao gồm thành phố Hamamatsu, Kyoto và Nara, cùng các tỉnh lân cận Yamanashi và Gifu.

Đoạn video được đăng tải trên truyền hình cho thấy cửa kính ở các cửa hàng bị vỡ. Một số người bị thương do ngã cầu thang khi đang cố gắng tìm nơi an toàn.

Cơ quan Khí tượng cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra động đất mạnh trong tuần tới, đặc biệt là trong 2 đến 3 ngày tới.

Ông Ayataka Ebita, một quan chức, khuyến cáo: “Hãy cảnh giác với sạt lở đất, đá rơi và những ảnh hưởng có thể xảy ra do mưa”.

Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen đã chạy với tốc độ chậm hơn ở các khu vực bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

#Động đất ở Nhật Bản #động đất #Nhật Bản #động đất mạnh ở Nhật Bản #thương vong vì động đất

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Panama rung chuyển vì động đất mạnh 7,7 độ Richter

Hai trận động đất mạnh với cường độ 7,7 và 6,6 độ Richter cùng một loạt dư chấn đã làm rung chuyển Panama.

AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) báo cáo trận động đất đầu tiên ở Panama có cường độ 8 độ Richter, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 độ và cuối cùng là 7,7 độ Richter.

Cơ địa chấn xảy ra vào chiều 9/10 (giờ địa phương), có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách Pitaloza Arriba thuộc tỉnh Herrera ở miền Trung Panama khoảng 10 km về phía Tây Nam.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Người dân Indonesia chờ nhận viện trợ sau thảm họa động đất

Hàng nghìn người dân vẫn đang chờ viện trợ trên đảo Flores của Indonesia hôm 17/8, vài ngày sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.

Theo AP, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào sáng sớm ngày 15/8 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương và khoảng 5.000 người phải sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời.

Hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, trong đó riêng đảo Flores có gần 250 ngôi nhà bị phá hủy.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Indonesia nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau động đất mạnh 7,7 độ Richter

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 47 người thiệt mạng ở Indonesia.

AP đưa tin, tính đến sáng 16/8, một ngày sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển phần lớn đảo Flores, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 47 người. Ngoài ra, hơn 100 người khác bị thương và hàng nghìn người phải sơ tán.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sau động đất

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới