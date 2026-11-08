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Quân sự - Thế giới

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa một tàu hàng tại vịnh Oman

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này mới đây vô hiệu hóa một tàu hàng tại vịnh Oman.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ tối 7/11 cho biết lực lượng nước này đã vô hiệu hóa một tàu treo cờ St. Kitts sau khi tàu này phớt lờ nhiều cảnh báo và cố gắng rời khỏi khu vực sau khi ghé thăm một cảng của Iran.

"Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu treo cờ St. Kitts, sau khi lực lượng CENTCOM yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi khu vực trong tầm ngắm. Tàu chở hàng này đã tìm cách rời khỏi vùng biển trong khu vực sau khi cập một cảng của Iran", CENTCOM đăng trên mạng X.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Iran tối 7/11 đưa tin về tiếng nổ trên đảo Qeshm ở khu vực eo biển Hormuz, cũng như một số vụ nổ tại cảng Jask. Nguyên nhân các vụ nổ vẫn chưa được làm rõ và quân đội Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được hãng AP yêu cầu bình luận.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/11 cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công hạn chế mới nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào một hệ thống phòng không của nước Cộng hòa Hồi giáo này. CENTCOM không đưa ra bình luận về động thái này ngay cả sau khi các cuộc tấn công được ông Trump xác nhận.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump nói rằng ông đang cân nhắc việc phát động một đợt tấn công mới vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào ngày 3/11. Khu vực Trung Đông trong tình trạng căng thẳng trước viễn cảnh Mỹ nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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