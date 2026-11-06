Diễn biến mới về tình hình ở Trung Đông

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đã có cuộc điện đàm với các lãnh đạo vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp diễn.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đã điện đàm với các lãnh đạo vùng Vịnh Ba Tư hôm 5/11, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực này vẫn tiếp diễn. Dưới đây là một số tin tức mới về tình hình ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran điện đàm với các lãnh đạo khu vực

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm với một số lãnh đạo vùng Vịnh hôm 5/11.

Theo Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, ông Araghchi đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan về các nỗ lực tăng cường an ninh và ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Trong một cuộc gọi riêng biệt, ông Araghchi đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Qatar về việc phối hợp nhằm giảm căng thẳng, theo Bộ Ngoại giao Qatar. Lãnh đạo Qatar nhấn mạnh ủng hộ các nỗ lực đảm bảo tự do hàng hải.

An ninh của các tuyến đường qua eo biển Hormuz là chủ đề chính trong cuộc trao đổi của ông Araghchi với Bộ trưởng Ngoại giao Oman, theo thông cáo của Bộ này.

Ngoại trưởng Araghchi cũng bàn về các biện pháp giảm leo thang với các Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Putin gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Trong khi đó, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, vào ngày 5/11, nhưng không tiết lộ chi tiết về nội dung cuộc gặp.

Hình ảnh do Điện Kremlin công bố cho thấy cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Nga Igor Kostyukov cũng tham dự cuộc họp cùng Tổng thống Putin.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin 3 tàu va phải thủy lôi ở Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran ngày 5/11 đưa tin hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz. Không có thông tin chi tiết về thương vong hoặc các tàu này mang cờ nước này. Theo AP, thông tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bản tin cho biết lực lượng này cũng đã thu giữ hai máy bay không người lái của Mỹ trong không phận trên eo biển.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thường xuyên đưa ra các tuyên bố tương tự về việc tấn công tàu thuyền cũng như gây thiệt hại cho tàu chở dầu tại khu vực này.

Sĩ quan an ninh bị sát hại tại thủ đô Jordan

Tại Jordan, kẻ tấn công đã sát hại một sĩ quan an ninh gần Đại sứ quán Sri Lanka ở thủ đô Amman hôm 5/11, trong vụ việc mà nhà chức trách Jordan mô tả là hành động khủng bố.

Cảnh sát Jordan đứng gác trước Đại sứ quán Sri Lanka sau khi một kẻ tấn công sát hại một nhân viên an ninh tại chốt bảo vệ bên ngoài khuôn viên ở Amman, Jordan, ngày 5/11/2026. Ảnh: AP/Raad Adayleh.

Cơ quan An ninh Công cộng Jordan cho biết một thành viên của lực lượng này đã bị tấn công bằng vật sắc nhọn.

Đài truyền hình nhà nước Al-Mamlaka của Jordan đưa tin kẻ tấn công, đã bị bắt giữ, cố gắng cướp vũ khí của sĩ quan an ninh. Một sĩ quan khác can thiệp, cả kẻ tấn công và sĩ quan thứ hai đều bị thương, theo Al-Mamlaka.

3 người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza

3 người Palestine đã thiệt mạng ở các khu vực khác nhau của Dải Gaza hôm 5/11, theo các quan chức y tế.

Trong đó, một bé trai thiệt mạng tại Bureij ở trung tâm vùng lãnh thổ, theo Bệnh viện Awda. Một phụ nữ tử vong trong một vụ việc khác tại Khan Younis, theo Bệnh viện Nasser. Một cuộc không kích của Israel tại Deir al-Balah khiến một người thiệt mạng.

Quân đội Israel xác nhận biết thông tin về vụ không kích tại Deir al-Balah, nhưng chưa phản hồi ngay về các vụ việc tại Bureij và Khan Younis.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026