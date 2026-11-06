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Quân sự - Thế giới

Xe buýt va chạm với xe tải ở Pakistan, hơn 40 người thương vong

Một chiếc xe buýt chở khách va chạm với xe tải ở miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương cho biết, vụ tai nạn giữa xe buýt và xe tải xảy ra ở huyện Pakpattan thuộc tỉnh Punjab, Pakistan, vào ngày 5/11.

"Cú va chạm đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

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Trong ảnh là hiện trường vụ đoàn tàu chở khách trật bánh ở ngoại ô Multan, miền Trung Pakistan, ngày 13/10/2026. Ảnh: Cơ quan Cứu hộ khẩn cấp 1122/AP.

Cảnh sát cho biết, lực lượng cứu hộ đã sử dụng cần cẩu và các thiết bị hạng nặng khác để giải cứu hành khách bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong một chiến dịch kéo dài 3 giờ.

Các nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị.

Bác sĩ Ahmad Raza, đến từ bệnh viện, cho biết nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bệnh viện và điều động thêm bác sĩ và nhân viên y tế để điều trị cho những người bị thương.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Asif Ali Zardari đã bày tỏ sự đau buồn sau vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương mau chóng bình phục.

Theo AP, tai nạn giao thông thường xảy ra ở Pakistan, nơi điều kiện đường sá kém, việc thực thi luật giao thông không hiệu quả và thói quen lái xe thiếu an toàn góp phần gây ra nhiều vụ va chạm.

Tháng trước, một chiếc xe buýt đã va chạm với một xe tải ở tỉnh Balochistan, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

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