Thông tin vụ nhiều chuyến bay ở châu Âu bị đe dọa đánh bom

Nhiều chuyến bay trên khắp châu Âu gần đây bị đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, các quan chức cho biết những lời đe dọa này đều là giả.

AP đưa tin, nhiều chuyến bay trên khắp châu Âu đã bị đe dọa đánh bom giả vào ngày 3/11, khiến lực lượng chức năng phải tiến hành kiểm tra, chuyển hướng chuyến bay và trong một trường hợp, máy bay còn được Không quân Italy hộ tống cho đến khi hạ cánh an toàn, theo thông tin từ các quan chức.

Các chuyến bay bị ảnh hưởng bao gồm của hãng hàng không LOT (Ba Lan), Scandinavian Airlines, Wizz Air và Ryanair. Những lời đe dọa này xuất hiện chỉ một ngày sau khi một máy bay đang trên đường đến Bulgaria phải chuyển hướng sang Hungary do nhận được lời đe dọa đánh bom tương tự. Không có ai bị thương trong các sự cố này.

Ông Matthew Borie đến từ Osprey Flight Solutions - đơn vị tư vấn về các mối đe dọa đối với hàng không - đã đưa ra một số giả thuyết về các sự việc chưa rõ nguyên nhân này: Một lời đe dọa ban đầu có thể kích hoạt các vụ bắt chước; một cá nhân hoặc nhóm thực hiện nhiều lời đe dọa,...

Ông Borie cho biết, những lời đe dọa như vậy “không phải là hiện tượng mới” và xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

“Đừng hoảng loạn”, ông Borie gửi thông điệp tới hành khách, đồng thời nhấn mạnh các “cơ chế phản ứng phối hợp” của các cơ quan chức năng quốc gia, bao gồm cả việc triển khai máy bay chiến đấu của NATO để hộ tống các chuyến bay khi cần thiết.

Chuyến bay đến Rome (Italy) được quân đội hộ tống

Một chuyến bay của Ryanair từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đã hạ cánh xuống sân bay Fiumicino ở Rome (Italy) vào sáng 3/11 sau khi nhận được email đe dọa có bom trên máy bay, theo thông tin từ một quan chức sân bay Fiumicino nắm rõ sự việc.

Các chuyên gia xử lý bom đã tiến hành kiểm tra an ninh đối với hành khách, phi hành đoàn và hành lý nhưng không phát hiện chất nổ.

Một chuyến bay khác của Ryanair từ Dublin (Ireland) đến Rome cũng nhận được đe dọa đánh bom, nhưng không phát hiện chất nổ, vị quan chức này cho biết. Họ yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai.

Không quân Italy xác nhận đã điều 2 tiêm kích Eurofighter để "hộ tống" một máy bay đến Rome. Lực lượng này cho biết đã phản ứng ngay lập tức “sau khi nhận được báo cáo về mối đe dọa nghi ngờ trên một máy bay dân dụng bay từ Dublin đến sân bay Rome Fiumicino”.

Một số máy bay của hãng SAS tại sân bay Oslo Gardermoen ở Oslo, Na Uy, trong bức ảnh chụp ngày 26/4/2019. Ảnh tư liệu: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/AP.

Một chuyến bay đến Ba Lan bị chuyển hướng và kiểm tra

Tại Ba Lan, một chuyến bay sáng của hãng LOT từ sân bay Heathrow (London, Anh) đến sân bay Chopin (Warsaw, Ba Lan) đã phải chuyển hướng sang sân bay Modlin (Ba Lan) gần đó sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, theo hãng thông tấn PAP. Sân bay Modlin phải tạm thời đóng cửa.

LOT cho biết “không phát hiện gì trên máy bay” sau khi kiểm tra tại Modlin. Các quan chức sân bay cho biết hoạt động tại sân bay đã trở lại bình thường. Họ không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các lời đe dọa.

Sân bay Chopin cũng nhận được thông tin về vật thể nguy hiểm tiềm tàng trên một chuyến bay của Scandinavian Airlines (SAS) từ Copenhagen (Đan Mạch), PAP đưa tin. Văn phòng truyền thông của sân bay cho biết đã lập tức triển khai các quy trình an toàn tiêu chuẩn và đóng một đường băng.

“Hành khách đã rời khỏi máy bay, máy bay hạ cánh bình thường, không phải khẩn cấp”, người phát ngôn của SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, nói với PAP. Alexandra Lindgren Kaoukji cho biết vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát Ba Lan xử lý.

Mối đe dọa bị loại trừ ở Tây Ban Nha

Giới chức Tây Ban Nha ngày 3/11 xác nhận không có chất nổ trên một chuyến bay của Ryanair từ Manchester (Anh) hạ cánh tại sân bay Murcia ở miền nam nước này sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Hành khách và phi hành đoàn đã trải qua cuộc kiểm tra an ninh, máy bay cũng được kiểm tra, ông Francisco Lucas, đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại vùng Murcia, cho biết trên mạng xã hội X. Chuyến bay có 121 người, bao gồm cả phi hành đoàn.

Không phát hiện chất nổ trên máy bay ở Bulgaria

Giới chức Bulgaria không phát hiện dấu hiệu chất nổ trên hai máy bay tại sân bay quốc tế Sofia. Hai máy bay đều nhận được đe dọa đánh bom vào ngày 3/11 khi đang trên đường bay, Bộ trưởng Giao thông Bulgaria Georgi Peev cho biết, theo hãng thông tấn nhà nước BTA.

Hai máy bay, xuất phát từ Bergamo (Italy) và Dublin (Ireland), đã được lực lượng chống khủng bố kiểm tra sau khi hạ cánh tại Sofia. Không chiếc nào bị chuyển hướng do đe dọa đánh bom.

Ông Peev cho biết thông tin ban đầu về một trong các lời đe dọa “dựa trên báo cáo từ phi công”.

“Phi công nhận được thông tin qua kênh riêng - từ hãng hàng không - rằng có tồn tại mối đe dọa như vậy”, ông Peev nói, đồng thời cho biết kiểm soát không lưu Bulgaria đã thực hiện quy trình ứng phó, đảm bảo máy bay hạ cánh an toàn tại Sofia.

Những lời đe dọa đánh bom này xuất hiện chỉ một ngày sau khi một chuyến bay của Wizz Air khởi hành từ sân bay Luton gần London buộc phải chuyển hướng sang Hungary sau khi nhận được đe dọa đánh bom khi đang bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulusz Ruszin-Szendi cho biết trên Facebook hôm 2/11 rằng một tiêm kích Gripen của Không quân Hungary đã được điều động để hộ tống chuyến bay Wizz Air an toàn đến sân bay quốc tế Liszt Ferenc ở Budapest.

Giới chức không phát hiện mối đe dọa nào trên máy bay sau khi kiểm tra máy bay và hành khách, Wizz Air thông báo với hãng thông tấn nhà nước MTI.

Cuộc điều tra đã được tiến hành.

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