Cần mở rộng ưu đãi thuế cho các tổ chức khoa học, giáo dục không vì lợi nhuận

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị mở rộng chính sách miễn thuế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thay vì chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, dự thảo luật quy định tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, ông cho rằng cần mở rộng hơn phạm vi hưởng chính sách này, trong đó các tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận cũng cần được miễn thuế.

Đại biểu cho biết, như ý kiến của một số đại biểu đã phát biểu trước đó, hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Qua nghiên cứu, ông nhận thấy mô hình đại học tư thục không vì lợi nhuận đang phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Đây là mô hình mang ý nghĩa nhân văn và xã hội rất lớn.

Tại Việt Nam, một số văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật Giáo dục, đã có những quy định khá rõ đối với cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận. Theo đó, nhà đầu tư phải cam kết không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất, không được phân chia mà được tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục.

Đánh giá đây là những quy định rất tốt, song đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng chỉ ra thực tế thời gian qua, nước ta vẫn còn ít trường đại học tư thục và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Vì vậy, ông cho rằng việc bổ sung các chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển mô hình này là rất cần thiết.

Một vấn đề được đại biểu đặt ra là hiện nay có nhiều người giàu có, có tích lũy tài sản nhưng không muốn chỉ để lại toàn bộ tài sản cho con cháu. Họ mong muốn thành lập các trường học, trường đại học hoạt động không vì lợi nhuận để đóng góp cho xã hội.

Từ thực tế đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị, bên cạnh chính sách ưu đãi về thuế, cần có thêm những chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ mặt bằng, tiền thuê đất và các điều kiện cần thiết để những cơ sở giáo dục này có thể ra đời, hoạt động và phát triển.

Theo đại biểu, việc có thêm những chính sách khuyến khích, hỗ trợ sẽ góp phần huy động nguồn lực cho giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên nghèo có cơ hội tiếp cận với các mô hình đào tạo tại những trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.