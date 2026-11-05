Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Hàn Quốc cho biết họ phát hiện Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Đông của nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Đông của nước này hôm 4/11. Theo JCS, Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích chi tiết về vụ phóng.

"Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật chính xác của các tên lửa Triều Tiên được phát hiện", thông báo cho biết.

aptrieutien.jpg
Tại ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/11﻿, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra biển. Ảnh: AP/Lee Jin-man.

Hiện chưa rõ liệu các vật thể được phóng có phải là tên lửa đạn đạo hay không.

Cũng trong ngày 4/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố một bức ảnh cho thấy các bộ phận của một tàu chiến đang được đóng.

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ sự hài lòng trong chuyến thăm xưởng đóng tàu Nampho tuần này về tàu chiến mà họ cho là lớn hơn nhiều so với các tàu khu trục 5.000 tấn hiện có.

Trước đó, ông Kim Jong Un từng tuyên bố Triều Tiên có kế hoạch đóng một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược 10.000 tấn.

#Triều Tiên #Triều Tiên phóng tên lửa #vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên #Hàn Quốc #nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm?

Triều Tiên tuyên bố nước này mới đây thử nghiệm tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm.

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 15/10 cho biết quân đội nước này đã thử nghiệm hai tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông hôm 14/10.

Bản báo cáo mô tả đây là loại tên lửa hành trình chiến lược, cụm từ thường dùng để mô tả vũ khí mang được đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ liệu chúng được phóng từ tàu ngầm thực sự hay từ một bệ thử nghiệm dưới nước.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông của nước này hôm 12/10.

AP dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phóng từ khu vực xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ - Triều Tiên nối lại đàm phán ngoại giao

Hàn Quốc đã bày tỏ hy vọng về việc Mỹ và Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cuối ngày 17/8 cho biết, Chính phủ Hàn Quốc hy vọng "mối quan hệ hữu nghị" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ dẫn đến "đối thoại có ý nghĩa" giữa Washington và Bình Nhưỡng, theo AP.

Văn phòng này cho biết thêm Hàn Quốc sẽ thực hiện các nỗ lực ngoại giao cần thiết vì mục đích đó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới