Thông tin vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Hàn Quốc cho biết họ phát hiện Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Đông của nước này.

AP đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Đông của nước này hôm 4/11. Theo JCS, Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích chi tiết về vụ phóng.

"Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật chính xác của các tên lửa Triều Tiên được phát hiện", thông báo cho biết.

Tại ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/11﻿, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra biển. Ảnh: AP/Lee Jin-man.

Hiện chưa rõ liệu các vật thể được phóng có phải là tên lửa đạn đạo hay không.

Cũng trong ngày 4/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố một bức ảnh cho thấy các bộ phận của một tàu chiến đang được đóng.

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ sự hài lòng trong chuyến thăm xưởng đóng tàu Nampho tuần này về tàu chiến mà họ cho là lớn hơn nhiều so với các tàu khu trục 5.000 tấn hiện có.

Trước đó, ông Kim Jong Un từng tuyên bố Triều Tiên có kế hoạch đóng một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược 10.000 tấn.