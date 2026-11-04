Hình ảnh người dân đi bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Ngày 3/11 (giờ địa phương), cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện và 35 trong 100 ghế ở Thượng viện nước này.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2026 diễn ra vào ngày 3/11 (giờ địa phương). Cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện nước này.

Kết quả lần này không chỉ quyết định Đảng nào sẽ kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ, mà còn được xem là phép thử quan trọng đối với hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Các cử tri đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Apex, bang Bắc Carolina, vào ngày 3/11/2026. Ảnh: AP/Matt Ramey.

Trước cuộc bầu cử, Đảng Cộng hòa đang giành thế đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội.

Trong trường hợp Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội sau cuộc bầu cử, họ có thể gây trở ngại cho chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Cử tri Eddie Davalos bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu bên trong một cửa hàng Checkers ở Lawrence, bang Kansas, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP/Charlie Riedel.

Kết quả kiểm phiếu tính đến 9h15 sáng ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam) cho thấy Đảng Dân chủ đang dẫn trước tại một số khu vực bầu cử vốn do Đảng Cộng hòa nắm giữ.

Đáng chú ý, bà Keisha Lance Bottoms giành chiến thắng trong cuộc đua giành ghế Thống đốc tại bang Georgia sau khi đánh bại "đối thủ" Rick Jackson của Đảng Cộng hòa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã kêu gọi các cử tri kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

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