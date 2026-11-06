Nhiều chuyến bay ở châu Âu lại bị đe dọa đánh bom

Hàng loạt chuyến bay ở châu Âu đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 5/11 sau khi bị đe dọa đánh bom.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, các mối đe dọa đánh bom nhắm vào hơn 10 chuyến bay ở châu Âu ngày 5/11, dẫn đến nhiều chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp và một số trường hợp phi cơ được hộ tống để đảm bảo hạ cánh an toàn.

Không có vật liệu nguy hiểm hoặc khả nghi nào được tìm thấy trong vụ việc mà quan chức Anh gọi là những trò đùa "ác ý".

Một chiếc máy bay tại sân bay Vasil Levski ở Sofia, Bulgaria, ngày 5/11/2026. Ảnh AP/Valentina Petrova.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh, Heidi Alexander, phát biểu trên đài truyền hình Anh rằng các chuyến bay trên khắp châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi "các mối đe dọa giả mạo ác ý".

"Những cuộc điều tra cấp quốc gia vẫn đang diễn ra", Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách giao thông Apostolos Tzitzikostas cho biết, đồng thời nói thêm rằng cơ chế chia sẻ thông tin của EU về an ninh hàng không đã được kích hoạt.

Trước đó trong tuần này, nhiều chuyến bay cũng bị đe dọa đánh bom tương tự, dẫn đến việc máy bay bị chuyển hướng và kiểm tra.

Hiện chưa rõ liệu những lời đe dọa trong tuần này có liên quan đến nhau hay không hoặc ai là người gửi chúng và mục đích là gì.

Jacob Funk Kirkegaard, chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels (Bỉ), cho rằng các mối đe dọa này đang "thử thách" cách các Chính phủ châu Âu và quan chức sân bay phản ứng, và liệu các phản ứng của họ có được phối hợp hay không.

Theo chuyên gia này, mục đích đằng sau những lời đe dọa “dường như là nhằm gieo rắc sự hỗn loạn, bất ổn về độ tin cậy của giao thông hàng không trên khắp châu Âu” và có thể gây ra “hiệu ứng dây chuyền” - như thiệt hại kinh tế và chi phí liên quan đến việc kiểm tra máy bay, điều tra...

"Mỗi lần gián đoạn chuyến bay có thể khiến các hãng hàng không thiệt hại tới 250.000 đô la", theo Philip Baum, giáo sư thỉnh giảng về an ninh hàng không tại Đại học Coventry ở Anh.

Ông nói thêm rằng việc hộ tống bằng quân sự cũng tốn kém, và chi phí đó sẽ do Chính phủ chi trả chứ không phải các hãng hàng không.

Joji Waites, người đứng đầu bộ phận an toàn bay tại Hiệp hội Phi công Hàng không Anh, cho biết ngành hàng không đã thiết lập các “cơ chế đã được chứng minh” để đối phó với những mối đe dọa như vậy, bao gồm một nhóm chuyên gia đánh giá mức độ nguy hiểm theo hệ thống mã màu đỏ - vàng - xanh lá cây, thông báo nhanh chóng cho phi hành đoàn và sơ tán máy bay trên mặt đất.

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