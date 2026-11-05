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Quân sự - Thế giới

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần củng cố lòng tin trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Trà Khánh

Ngày 4/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc hội kiến ông Michael George DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại cuộc hội kiến, hai bên tập trung trao đổi về thúc đẩy hợp tác song phương, hướng tới những kết quả thiết thực, trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm, xác định danh tính các quân nhân mất tích trong chiến tranh.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quà lưu niệm tặng Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, đối với Việt Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm; việc hai nước hợp tác có hiệu quả sẽ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường lòng tin và mở rộng cánh cửa hợp tác trong tương lai.

Việc ký kết Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 23/9/2026 tại Hà Nội là cơ sở để Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam; đồng thời hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ nhằm hoàn thành mục tiêu quốc gia cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đồng thời nhấn mạnh về hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân trong chiến tranh - lĩnh vực được cả Hoa Kỳ và Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều thông tin, dữ liệu, kỷ vật chiến tranh được Hoa Kỳ chuyển giao cho phía Việt Nam, khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Hoa Kỳ đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Chính phủ Việt Nam.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thông báo Việt Nam đã trao trả các kỷ vật liên quan đến Trại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, qua đó tiếp tục thể hiện tình cảm, thiện chí và tinh thần hợp tác của Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn hai bên sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng; đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1 và D3.

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có hợp tác quốc phòng; khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng; đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh và xác định danh tính các quân nhân mất tích.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thúc đẩy các nội dung hợp tác theo những thỏa thuận đã thống nhất, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ quốc phòng song phương.

#Việt Nam - Hoa Kỳ #Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng #hợp tác quốc phòng #khắc phục hậu quả chiến tranh #quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ #Bộ Quốc phòng

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