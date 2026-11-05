Đấu súng với nghi phạm ở Mỹ, một cảnh sát thiệt mạng

Giới chức cho biết, một trong hai phó cảnh sát trưởng bị thương trong vụ đấu súng với nghi phạm tại bang Washington, Mỹ, đã tử vong.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 4/11 cho biết, một trong hai phó cảnh sát trưởng bị thương trong vụ đấu súng với nghi phạm tại bang Washington, Mỹ, đã tử vong, và người còn lại cũng khó qua khỏi.

Theo Văn phòng cảnh sát trưởng quận Spokane, cảnh sát đã đến một ngôi nhà ở Spangle, phía Nam Spokane, vào chiều ngày 3/11, sau khi một phụ nữ cho biết cô bị anh trai bắn.

Cảnh sát xác định có thể còn những nạn nhân khác, nên các thành viên đội SWAT cùng phó cảnh sát trưởng đã cố gắng phá cửa xông vào.

Một chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài hiện trường vụ nổ súng hôm 3/11/2026 ở Spangle, Washington, Mỹ, ngày 4/11. Ảnh: KREM/AP.

Nghi phạm nổ súng từ bên trong ngôi nhà và hai phó cảnh sát trưởng bị trúng đạn. Họ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Một người đã tử vong trong đêm, người còn lại cũng khó qua khỏi, theo thông báo bằng văn bản của Văn phòng cảnh sát trưởng.

Danh tính của hai phó cảnh sát trưởng chưa được công bố, nhưng cảnh sát trưởng John Nowels cho biết họ là những thành viên trẻ của đội SWAT. Phó cảnh sát đã tử vong có vợ và hai con nhỏ.

“Dù biết rõ những rủi ro, các phó cảnh sát trưởng của chúng ta vẫn dũng cảm đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ người dân. Họ đã hành động với danh dự và tinh thần trách nhiệm không lay chuyển”, Văn phòng cảnh sát trưởng chia sẻ.

Cảnh sát đã nổ súng và phát hiện nghi phạm đã tử vong bên trong nhà, nhà chức trách cho biết. Người phụ nữ báo bị anh trai bắn đã được nhập viện với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Danh tính các nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố.

Nhà chức trách đang điều tra vụ nổ súng và nguyên nhân dẫn đến sự việc.