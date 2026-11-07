Bước tiến mới trong điều trị tim bẩm sinh ở trẻ tại Hà Nội

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho trẻ sơ sinh, mở ra bước tiến mới trong phát triển chuyên môn và kỹ thuật điều trị bệnh lý tim mạch ở trẻ em.

Bệnh nhi là trẻ sơ sinh được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, kèm tăng áp phổi và suy hô hấp nặng. Trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định, việc tiến hành phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức. Trước cuộc mổ, bệnh nhi đã được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh chăm sóc, theo dõi sát và điều trị tích cực. Quá trình ổn định tình trạng hô hấp, tuần hoàn đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện phẫu thuật.

Trẻ sơ sinh được phẫu thuật thắt ống động mạch thành công. Ảnh BV

Với bệnh nhi chỉ mới vài ngày tuổi, thể trạng còn yếu, cuộc phẫu thuật đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng, thao tác chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp bác sĩ phẫu thuật tim mạch thuộc Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê Hồi sức nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi có những chuyển biến tích cực. Trẻ đã có thể tự thở, bú tốt và tăng cân đều. Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, đây là ca phẫu thuật tim mạch đầu tiên được triển khai tại đơn vị, mở ra khả năng điều trị chuyên sâu hơn cho trẻ sơ sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Thành công của ca bệnh cũng cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị những trường hợp trẻ sơ sinh có nguy cơ cao.