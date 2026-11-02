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Quân sự - Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trò chuyện "tốt đẹp" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 31/10.

"Cuộc trò chuyện rất tốt đẹp", ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Trump không tiết lộ chi tiết cuộc điện đàm nhưng cho biết cuộc chiến ở Iran là một vấn đề được thảo luận.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Trong khi đó, theo một nguồn tin Mỹ và một nguồn tin Israel, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn về tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và khả năng nối lại chiến dịch quân sự.

Các nguồn tin cho hay, Thủ tướng Netanyahu muốn Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào ngày 3/11 tới. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chủ trương dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao, tạo cơ hội cho đàm phán.

Nguồn tin Israel mô tả cuộc điện đàm là căng thẳng, trong khi nguồn tin Mỹ cho rằng cuộc trò chuyện diễn ra thẳng thắn.

Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra bình luận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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