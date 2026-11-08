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Quân sự - Thế giới

Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn về tầm bắn của tên lửa

Theo AP, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã dỡ bỏ giới hạn mà nước này đặt ra là 2.000 km đối với tầm bắn của tên lửa đạn đạo.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 7/11, tuyên bố trên của Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được đưa ra vài ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ mức độ đe dọa nào từ Mỹ hoặc Israel sẽ phải đối mặt với sự đáp trả không giới hạn về địa lý.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở Tehran về giới hạn tầm bắn tên lửa, Tướng Hossein Mohebbi nói: "Giới hạn đó đã được dỡ bỏ với chúng tôi".

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Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP.

Ông Mojtaba Khamenei không nói rõ liệu Iran có tên lửa nào có khả năng vượt quá giới hạn đó hay không, chỉ nói rằng Iran sẽ "chứng minh những khả năng này trong thực tế" và không đưa ra tuyên bố nào thêm.

Hiện tại, Iran được cho là chưa có tên lửa có thể bay xa hơn giới hạn 2.000 km - tầm bắn này cho phép vươn tới một số khu vực của Hy Lạp và Balkan, toàn bộ bán đảo Ả Rập, vùng Levant và hầu hết Ai Cập.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, công nghệ từ chương trình không gian của Iran có thể được tái sử dụng để chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trong khi đó, quân đội Iran cho biết một tàu chở dầu ở phía Đông eo biển Hormuz đã va phải thủy lôi và bốc cháy. Họ không nêu rõ điểm đến của tàu hay tàu mang cờ nước nào, nhưng cho biết tàu đang di chuyển trong "vùng cấm".

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Nguồn video: VTV
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