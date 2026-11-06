Khắc phục hậu quả chiến tranh: Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Ngày 5/11 (giờ địa phương), Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14 đã diễn ra tại trụ sở Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ở thủ đô Washington D.C dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

Tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ" tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng (HTQP)…Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ, coi đây là ưu tiên trong quan hệ hai nước.

Việc ký kết Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (gọi tắt là Dự án Hòa nhập) vào ngày 23/9/2026 tại Hà Nội là cơ sở để phía Hoa Kỳ mở rộng phạm vi Dự án Hòa nhập, đồng thời, hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ hiệu quả của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, qua đó, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Trợ lý Bộ trưởng John Noh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có HTQP; tái khẳng định ủng hộ Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng cùng chính sách quốc phòng “4 không”.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những nỗ lực trong hơn 4 thập kỷ qua tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA).

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào một số nội dung như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế Đối thoại-Tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ-cứu nạn; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; quân y; hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng-an ninh...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; xem xét hỗ trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) triển khai dự án giải phóng đất bị ô nhiễm bom mìn theo tiêu chuẩn IMAS tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, trong mục tiêu quốc gia của Việt Nam cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045.

Đại biểu hai nước dự Đối thoại chụp ảnh chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết liên quan tới Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án Hòa nhập. Mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm) do Chính phủ Việt Nam phát động. Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm MIA.

Ủng hộ và đánh giá cao kết quả HTQP, Trợ lý Bộ trưởng John Noh đồng thời khẳng định thiện chí và mong muốn của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác hòa bình và xây dựng với Việt Nam. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh mong muốn hai bên tích cực chia sẻ thông tin, tăng cường kết nối. Việc chia sẻ tài liệu lưu trữ, phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ có ý nghĩa quan trọng mà hai bên tiếp tục ưu tiên trong thời gian tới.

Tại Đối thoại, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14.

Hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 14. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã hội kiến ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng vui mừng nhận thấy quan hệ HTQP giữa hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác được cả hai nước coi trọng, ưu tiên, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi Dự án Hòa nhập; hiện thực hóa cam kết đối với Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ nhằm hoàn thành mục tiêu quốc gia cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân trong chiến tranh của cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó HTQP tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai...