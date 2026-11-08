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Quân sự - Thế giới

Ả Rập Xê Út đánh chặn tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh

Ả Rập Xê Út tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh và khu vực khác của vương quốc này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 8/11, Ả Rập Xê Út thông báo đã đánh chặn các tên lửa nhắm vào thủ đô Riyadh và khu vực khác của vương quốc này.

"Hệ thống phòng không đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa hành trình nhắm vào Riyadh cùng khu vực khác vào sáng 8/11", liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết, đồng thời cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đứng sau vụ tấn công này.

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Bức ảnh chụp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 14/10/2026 Ảnh: AP/Baraa Anwer.

Mảnh vỡ rơi xuống gây hư hại một tòa nhà thuộc tập đoàn dầu khí Aramco ở khu tài chính Riyadh.

Nhân chứng ở Riyadh cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào sáng 8/11 và nhiều tầng của tòa nhà Aramco ở khu tài chính King Abdullah bị hư hại.

"Một số tầng bị hư hại nặng nề, một số tầng khác bị hỏng kính", nguồn tin cho hay.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết thêm không có thương vong trong vụ việc.

Trung tâm Truyền thông Quốc tế Ả Rập Xê Út và tập đoàn Aramco chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận của AP.

Theo thông tin từ liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, họ cũng đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhắm vào khu vực phía Nam của Ả Rập Xê Út, khu vực giáp với Yemen và thường bị Houthi tấn công.

Lực lượng Houthi từng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tương tự trước đây.

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Nguồn video: VTV
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