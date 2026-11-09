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Quân sự - Thế giới

UAE giải cứu 22 thủy thủ trên tàu hàng bốc cháy ở vịnh Oman

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã giải cứu 22 thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu chở hàng bốc cháy ở vịnh Oman.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng UAE cho biết các thành viên thủy thủ đoàn - tất cả đều là người Ả Rập - hiện trong tình trạng ổn định sau khi được giải cứu khỏi tàu chở hàng bốc cháy ở vịnh Oman. Họ không tiết lộ con tàu mang cờ nước nào cũng như nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, chiến dịch cứu hộ nhanh chóng được tiến hành sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được báo cáo từ thủy thủ đoàn về vụ cháy. Các đội chuyên trách ngay lập tức phản hồi báo cáo, xác định vị trí con tàu và giải cứu toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn.

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Một số tàu chở dầu và tàu chở hàng ở vịnh Oman trong bức ảnh chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Theo Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của quân đội Anh (UKMTO) ngày 8/11, một tàu chở dầu đã bốc cháy hôm 7/11 ở khu vực cách Khasab, Oman, khoảng 8 hải lý về phía Tây Bắc, dẫn đến việc sơ tán toàn bộ thủy thủ đoàn.

UKMTO không nêu cụ thể nguồn gốc con tàu hoặc ai đã nhắm mục tiêu vào nó. Chưa rõ liệu đó có phải là cùng một con tàu mà các UAE đã giúp sơ tán thủy thủ đoàn hay không.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh rủi ro đối với hoạt động vận chuyển thương mại trong khu vực đang gia tăng.

Hôm 7/11, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở hàng treo cờ St. Kitts ở vịnh Oman vì cho rằng tàu này đã cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Tối cùng ngày, quân đội Iran thông báo 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi ở khu vực eo biển Hormuz và bốc cháy.

Tháng trước, lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đã cứu sống 22 thành viên thủy thủ đoàn khác sau khi một tàu chở dầu bốc cháy ở vịnh Ba Tư.

Trước đó, vào tháng 7/2025, UAE giải cứu 22 người từ tàu Magic Seas mang cờ Anh sau khi tàu này bị tấn công ở Biển Đỏ, buộc thủy thủ đoàn phải bỏ tàu trong điều kiện biển động dữ dội, theo một báo cáo của Wam.

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Nguồn video: VTV
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