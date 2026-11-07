Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Quốc vương Qatar

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

AP đưa tin, theo thông cáo từ văn phòng truyền thông của Quốc vương Qatar ngày 6/11, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al Thani tập trung vào các nỗ lực quốc tế nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.

Hai bên đặc biệt bàn về vai trò trung gian của Qatar nhằm đạt được “một thỏa thuận toàn diện chấm dứt khủng hoảng và mang lại an ninh, ổn định cho khu vực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Trong cuộc điện đàm, Quốc vương Qatar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại và sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp, tránh để khu vực tiếp tục leo thang, đồng thời đảm bảo tự do hàng hải và an ninh nguồn cung năng lượng, thông cáo cho hay.

Được biết, Qatar tích cực đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Qatar cùng các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đều lo ngại về nguy cơ leo thang mới có thể khiến họ trở thành mục tiêu tấn công.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm 5/11. Ông Badr Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên các giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Nader Zaki, ông Abdelatty kêu gọi các bên thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được giải pháp chính trị, tránh leo thang căng thẳng.

Vào ngày 6/11, ông Araghchi tiếp tục điện đàm với các đồng cấp Iraq và Tunisia để cập nhật tiến triển ngoại giao nhằm giảm căng thẳng khu vực. Trước đó trong tuần, ông cũng đã trao đổi với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Vịnh về tình hình khu vực và đảm bảo tự do hàng hải.