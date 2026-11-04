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Quân sự - Thế giới

Hải quân Ấn Độ cứu 20 thuyền viên trên tàu cá Iran khỏi cướp biển

Lực lượng hải quân Ấn Độ đã giải cứu thành công 20 thuyền viên trên một tàu đánh cá của Iran bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 3/11 cho biết, sau chiến dịch kéo dài hơn 48 giờ, lực lượng hải quân nước này đã giải cứu thành công một tàu cá Iran cùng 20 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia.

"Việc giải cứu tàu Azini đã hoàn tất vào ngày 2/11 ở vùng biển Ả Rập, cách thành phố Mumbai hơn 3.000 km", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thông tin.

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Một số ngư dân trên bãi biển ở làng Eyl, bang Puntland, Somalia, ngày 6/3/2017. Ảnh tư liệu: AP/Ben Curtis.

Một quan chức giấu tên thuộc lực lượng cảnh sát biển Puntland nói với hãng AP rằng lực lượng Ấn Độ đã tước vũ khí của 12 nghi phạm cướp biển Somalia, thu giữ điện thoại di động của họ, sau đó thả tự do cho nhóm này.

Theo vị quan chức này, các nghi phạm cùng hai nhân viên an ninh Somalia sau đó đã lên bờ tại Bandar Bayla, Đông Bắc Somalia. 3 người trong số họ bị thương nhẹ, nhưng không rõ là nghi phạm hay nhân viên an ninh, cũng như nguyên nhân chấn thương.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm, chiến dịch kết thúc mà không có thương vong. Tuy nhiên, Bộ không nêu rõ thông tin này đề cập đến toàn bộ những người trên tàu hay chỉ riêng nhóm thuyền viên được giải cứu. Hiện chưa rõ các thuyền viên vẫn ở lại trên tàu hay đã được chuyển đi nơi khác.

Chiến dịch giải cứu có sự tham gia của một tàu chiến, máy bay giám sát hàng hải và lực lượng đặc nhiệm hải quân. Bộ cũng cho biết, một máy bay vận tải C-17 của Không quân Ấn Độ đã đưa thêm đặc nhiệm xuống hiện trường.

Tàu Azini bị cướp biển tấn công ngày 29/10, khi đang di chuyển giữa Bandar Bayla và Hafun (Somalia). Một sĩ quan cảnh sát biển Puntland hôm 1/11 cho biết tàu chở 21 thuyền viên Iran và hai nhân viên an ninh Somalia. Sự khác biệt về số lượng thuyền viên so với con số phía Ấn Độ đưa ra hiện chưa được lý giải.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết lực lượng nước này đã theo dõi tàu cả trên biển lẫn trên không trước khi giải cứu thành công. Bộ trước đó bày tỏ lo ngại cướp biển có thể sử dụng tàu này làm "căn cứ nổi" để tấn công các tàu thương mại.

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