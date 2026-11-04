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Quân sự - Thế giới

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha vừa từ chức là ai?

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente đã tuyên bố từ chức, vài ngày sau vụ va chạm tàu hỏa nghiêm trọng ở Urda khiến 69 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha, ông Óscar Puente, đã thông báo quyết định từ chức hôm 3/11, 6 ngày sau vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc ở Urda khiến 69 người thiệt mạng.

Ông Puente đưa ra thông báo này vào cuối buổi điều trần kéo dài nhiều giờ trước các nhà lập pháp về vụ tai nạn.

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Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente. Ảnh: Diego Radames/Europa Press/AP.

Bộ trưởng Puente cho biết thêm ông đã quyết định từ chức ngay sau khi vụ tai nạn chết người xảy ra.

Trước đó trong ngày 3/11, ông Puente đã công bố các biện pháp an toàn mà Chính phủ sẽ triển khai trên mạng lưới đường sắt, bao gồm cải thiện điều kiện tại các trung tâm điều khiển và thúc đẩy nhanh việc áp dụng Hệ thống Quản lý Giao thông Đường sắt Châu Âu tiêu chuẩn hóa nhằm tăng cường an toàn và tín hiệu.

Vụ tai nạn ngày 28/10 xảy ra khi một tàu cao tốc đâm vào một tàu khác đang dừng trên đường ray. Thảm họa xảy ra bắt nguồn từ việc hệ thống liên lạc - chìa khóa vận hành hệ thống an ninh trên tuyến Madrid-Seville - bị trục trặc.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

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Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Urda, Tây Ban Nha, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP/Manu Fernandez.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai trên tuyến Madrid - Seville trong năm nay. Vào tháng 1, một đoàn tàu bị trật bánh và va chạm với một tàu khác đang chạy ngược chiều, khiến 46 người thiệt mạng.

Những vụ tai nạn này đã làm dấy lên mối lo ngại mới về an toàn của mạng lưới đường sắt quốc gia ở Tây Ban Nha.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Tây Ban Nha vốn được coi là một trong những thành tựu lớn nhất của nước này. Kể từ khi đi vào hoạt động hơn 3 thập kỷ trước, mạng lưới này chưa từng xảy ra vụ tai nạn chết người nào cho đến năm nay.

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