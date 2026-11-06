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Quân sự - Thế giới

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận phòng thủ chung với Ả Rập Xê Út và Pakistan được 3 nước ký kết hồi tháng 8/2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 5/11, với 279 phiếu thuận và 119 phiếu chống, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út.

Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được 3 nước Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hồi tháng 8/2026, gồm 16 điều khoản. Theo hiệp ước này, cuộc tấn công vào một thành viên sẽ bị coi là cuộc tấn công vào cả 3 nước.

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Từ trái sang: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký thỏa thuận chung ở Mecca, Ả Rập Xê Út, ngày 7/8/2026. Ảnh: Hãng thông tấn Saudi Arabia/AP.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhắm vào Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Fuat Oktay, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và là thành viên Đảng cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “không bị lôi kéo vào một quá trình ngoài tầm kiểm soát trái với ý muốn của mình”.

Ông Fuat Oktay nói thêm rằng việc triển khai quân đội trong tương lai chỉ có thể thực hiện được khi có sự chấp thuận của Quốc hội.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang xem xét việc gửi viện trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út nhưng khẳng định thỏa thuận này mang tính phòng thủ và không có binh lính Thổ Nhĩ Kỳ nào sẽ được triển khai để chiến đấu ở Yemen hoặc tấn công lực lượng Houthi.

#Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca #Thổ Nhĩ Kỳ #Ả Rập Xê Út #Pakistan #hiệp ước Mecca

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