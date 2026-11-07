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Quân sự - Thế giới

Thêm nhiều chuyến bay, đài truyền hình ở châu Âu bị đe dọa đánh bom

Nhiều chuyến bay và đài truyền hình ở châu Âu đối mặt với những lời đe dọa đánh bom mới.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các quan chức khắp châu Âu đã báo cáo về những lời đe dọa đánh bom mới nhắm vào nhiều chuyến bay hôm 6/11. 3 đài truyền hình cũng trở thành mục tiêu của làn sóng đe dọa đánh bom giả.

Không có vật thể khả nghi nào được tìm thấy và không có ai bị thương nhưng đã gây ra mối lo ngại sau các vụ tương tự xảy ra trước đó trong tuần này.

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Một chiếc xe cảnh sát được nhìn thấy trước sân bay Vasil Levski Sofia sau khi 3 chuyến bay của Ryanair đến Sofia, Bulgaria, phải hạ cánh khẩn cấp do nhận được lời đe dọa đánh bom ngày 5/11/2026. Ảnh: AP/Valentina Petrova.

Eurocontrol cho biết họ đã nhận được thông tin về các mối đe dọa đánh bom nhắm vào 14 chuyến bay hôm 5/11. Ủy viên vận tải của Liên minh châu Âu, Apostolos Tzitzikostas, cho biết có thêm 11 vụ nữa vào ngày 6/11.

"Dù vậy, các hãng hàng không vẫn phải xem xét nghiêm túc mọi mối đe dọa vì họ chịu trách nhiệm cuối cùng về tính mạng của hành khách", Robert Jordan, Giám đốc nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Royal United Services Institute của Anh, cho biết.

Tại Ireland, trụ sở chính của đài truyền hình quốc gia RTE ở Dublin đã được sơ tán vào ngày 6/11 do nhận được lời đe dọa đánh bom, và các chương trình phát sóng trực tiếp đã được thay thế bằng chương trình ghi hình trước. Nhân viên trở lại tòa nhà sau vài giờ, khi cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã tìm kiếm khu vực và tuyên bố nơi đây an toàn.

Lực lượng cảnh sát Ireland cho biết họ đã liên hệ với các tổ chức truyền thông Ireland và sẽ điều tra mối đe dọa này.

Trong khi đó, NOVA TV, một đài truyền hình tư nhân ở Bulgaria, cho biết họ đã nhận được một email đe dọa đánh bom hôm 6/11. Người gửi email tuyên bố đứng sau các mối đe dọa đối với giao thông hàng không châu Âu. Đài truyền hình đã thực hiện các biện pháp an toàn tiêu chuẩn mà không gây gián đoạn cho các chương trình phát thanh và truyền hình của họ.

Một đài truyền hình của Anh cũng đối mặt với lời đe dọa an ninh hôm 6/11.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi nhà hình máy bay

Nguồn video: VTV
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