Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo về việc điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội

Chiều 6/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế Quân đội.

Trà Khánh

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội là nhiệm vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân.

image001-5.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Vì vậy, quá trình nghiên cứu, đề xuất phải được tiến hành thận trọng, khoa học, toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống tổ chức.

Việc điều chỉnh phải gắn chặt với yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có.

Đối với từng phương án tổ chức, biên chế, cần đánh giá kỹ tác động, nhất là khả năng chỉ huy, quản lý, điều hành, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên, không để xảy ra chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoặc tạo khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, bảo đảm có cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, bước đi và giải pháp tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động; giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng và tổ chức trong toàn quân.

Báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị và kết quả nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số nội dung nhằm hoàn thiện đề án tiếp tục điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Nội dung nghiên cứu, đề xuất tập trung vào tổ chức, biên chế các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; các quân chủng, binh chủng, hệ thống nhà trường Quân đội và khối doanh nghiệp Quân đội.

Việc rà soát, điều chỉnh được đặt trong tổng thể yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức lực lượng với chức năng, nhiệm vụ và khả năng bảo đảm, phù hợp với yêu cầu tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng
Link bài gốc Copy link
https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-qpan/dai-tuong-phan-van-giang-lam-viec-voi-bo-tong-tham-muu-va-tong-cuc-chinh-tri-ve-to-chuc-bien-che-quan-doi
#Đại tướng Phan Văn Giang #tổ chức biên chế Quân đội #Bộ Tổng Tham mưu #Tổng cục Chính trị

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 8/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

aanh-3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng cứu 11 người gặp nạn trên biển

Đại tướng Phan Văn Giang đã có thư khen gửi các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn 11 người gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Ngày 27/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 3, Binh đoàn 18, các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn người dân trên tàu cá HP 90666-TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

bt.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có thư động viên cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Cuối tháng 10, tháng 11 vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra bão, lũ, gây ngập lụt, sạt lở đất, sập đồ, hư hại nhà cửa, làm thiệt hại rất nhiều về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tác động rất lớn đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Trung.

z7345686554215-6c6791d6113e936a2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới