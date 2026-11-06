Nổ súng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người thiệt mạng

Kẻ tấn công xả súng khiến 8 người thiệt mạng tại 3 địa điểm khác nhau ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bị bắt giữ.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại tỉnh Afyonkarahisar, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 5/11. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nạn nhân được phát hiện ở làng Ayazini, trong khi 3 người khác thiệt mạng ở làng Kiyir gần đó.

Hai phụ nữ bị thương trong một vụ tấn công ở làng Yukaritandir sau đó đã tử vong tại bệnh viện, báo cáo cho hay.

Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án.

Một vụ nổ súng xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 4/2026 đã khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Ảnh: IHA/AP.

Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường dẫn đến những ngôi làng bị ảnh hưởng, đồng thời phát động một chiến dịch quy mô lớn để truy bắt nghi phạm.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Thống đốc, đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Eskisehir lân cận.

Chiếc xe được cho là do kẻ tấn công sử dụng đã được tìm thấy bị mắc kẹt trong bùn.

Trước đó, vào tháng 9/2026, một vụ xả súng xảy ra gần trường hướng nghiệp và kỹ thuật ở Turgutlu, tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến 8 người bị thương.

Một vụ nổ súng xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 4/2026 khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.