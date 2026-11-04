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Quân sự - Thế giới

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Theo AP, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Đảng Dân chủ đã giành thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hôm 3/11 (giờ địa phương).

Đáng chú ý, tại bang Kansas, mục sư Adam Hamilton đã đánh bại Thượng nghị sĩ Roger Marshall của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành ghế Thượng viện, trở thành Thượng nghị sĩ đại diện cho Đảng Dân chủ tại tiểu bang này lần đầu tiên kể từ năm 1932.

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Những người ủng hộ ứng viên Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Nam Carolina Annie Andrews vui mừng khi theo dõi kết quả bầu cử tại Charleston, Nam Carolina, hôm 3/11/2026. Ảnh: AP/Mic Smith.

Tại Maine, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins, một người vốn đầy kinh nghiệm vượt qua các cuộc bầu cử khó khăn, đã thất bại trước ứng cử viên Troy Jackson của Đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng bất ngờ tại bang Texas, Nam Carolina và Ohio,...

Với việc Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn trong việc thúc đẩy chương trình lập pháp, thông qua ngân sách và phê chuẩn các đề cử nhân sự cấp cao,... Đảng Dân chủ cũng có thể tăng cường hoạt động giám sát chính quyền trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với cơ quan truyền thông và trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump thừa nhận thất bại của Đảng Cộng hòa, tuyên bố ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ và tỏ ý sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ trong thời gian tới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Nguồn video: VTV
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