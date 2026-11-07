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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ xe buýt chở học sinh gặp tai nạn nghiêm trọng ở Pháp

Một chiếc xe buýt chở học sinh đến trường đã gặp tai nạn ở miền Đông nước Pháp, khiến 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại một vùng nông thôn ở Lent, Pháp, vào ngày 6/11.

"Chiếc xe buýt chở học sinh đến trường đã gặp tai nạn ở Lent, khiến một bé gái 7 tuổi và một nam sinh 18 tuổi thiệt mạng", Bộ trưởng Giao thông vận tải Philippe Tabarot thông tin.

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Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến hiện trường sau vụ tai nạn xe buýt ở Lent, Pháp, ngày 6/11/2026. Ảnh: AP/Laurent Cipriani.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Ain, 16 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 3 người bị thương nặng.

Bộ trưởng Philippe Tabarot đã đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

“Đây là một chiếc xe buýt do chính quyền khu vực vận hành, chở khoảng 15 học sinh và các hành khách khác”, ông cho hay.

Ông Louis-Xavier Thirode, Tỉnh trưởng Ain, trả lời đài truyền hình BFM rằng các xét nghiệm máu sơ bộ đối với tài xế xe buýt cho thấy "không có dấu vết của rượu hoặc ma túy".

Xe buýt khi đó chở các em học sinh cấp hai và cấp ba trong khu vực đang trên đường đến trường. Một bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc xe buýt đã lao ra khỏi đường, đâm vào cây và lao xuống mương.

Thị trưởng Lent, Yves Cristin, nói với đài truyền hình Franceinfo rằng "đường hơi ướt, không có sương mù, và chúng tôi không hiểu tại sao chiếc xe buýt... ​​lại lao ra khỏi đường".

“Tôi xin chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên mạng X, đồng thời cảm ơn các đội cứu hộ hỗ trợ nạn nhân.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra.

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