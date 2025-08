Tóm gọn đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Cơ quan Công an bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lý Văn Sang ở Nghệ An trong chuyên án “Mua bán người”.

Ngày 4/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Phước Thành đã phối hợp bắt giữ một nghi phạm đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Theo đó, ngày 03/8, Công an xã Phước Thành nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An về việc truy bắt Lý Văn Sang (SN 1998, trú tại bản Hồng Điện, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) là nghi phạm chính trong đường dây mua bán người liên tỉnh.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lý Văn Sang.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Chỉ huy Công an xã Phước Thành đã huy động toàn bộ lực lượng, kể cả cán bộ đang nghỉ cuối tuần, tổ chức nhiều tổ công tác khẩn trương rà soát các khu vực dân cư, nhất là tại các điểm khai thác khoáng sản có nhiều lao động thời vụ, ngoại tỉnh.

Đến chiều cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện Sang đang làm công nhân tại một công ty khoáng sản ở thôn 2, xã Phước Thành. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xây dựng phương án bắt giữ.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng đã bí mật tiếp cận, bất ngờ khống chế và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Sang ngay tại lán trại công nhân.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

