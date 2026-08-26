Tỏa sáng tại chung kết Asean Cup 2026, Xuân Son được tặng JAECOO J5 EV

Video: JAECOO J5 lắp ráp Việt Nam chính thức công bố giá bán.

Dấu ấn đầy cảm xúc của Nguyễn Xuân Son tại chung kết Asean Cup 2026 không chỉ góp phần tạo nên màn trình diễn đáng nhớ của Đội tuyển Việt Nam, mà còn một lần nữa cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao chinh phục của tiền đạo này. Để vinh danh nỗ lực đó, Tập đoàn Geleximco và thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam quyết định trao tặng Đại sứ thương hiệu Nguyễn Xuân Son phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship.

Bản lĩnh tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ

Trong một trận chung kết, dấu ấn của một cầu thủ không chỉ nằm ở việc ai là người trực tiếp đưa bóng vào lưới. Đó còn là những pha xử lý tạo nên khác biệt, những cơ hội được mở ra cho đồng đội và trên hết là tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng vì mục tiêu chung của toàn đội.

Tỏa sáng tại chung kết Asean Cup 2026, Nguyễn Xuân Son được trao tặng JAECOO J5 EV Flagship.

Tại chung kết ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son đã thể hiện rõ tinh thần ấy. Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, anh vẫn để lại dấu ấn bằng những pha xử lý bóng kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Đặc biệt, tình huống góp công tạo nên bàn thắng cho Đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những điểm nhấn trong màn trình diễn của Xuân Son.

Quan trọng hơn một khoảnh khắc cá nhân, Nguyễn Xuân Son đã cùng các đồng đội thi đấu hết mình để đưa Đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng cuối cùng và nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Thành quả ấy là sự kết tinh của bản lĩnh, tinh thần đồng đội và khát khao chinh phục – những giá trị được thể hiện xuyên suốt hành trình của đội tuyển.

Với vai trò Đại sứ thương hiệu của Omoda & Jaecoo Việt Nam, hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt và luôn tiến về phía trước của Nguyễn Xuân Son cũng có sự đồng điệu với tinh thần mà JAECOO theo đuổi.

Sự lựa chọn JAECOO J5 EV Flagship làm phần thưởng dành cho Nguyễn Xuân Son cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi tinh thần của mẫu SUV thuần điện này.

Để vinh danh màn trình diễn cùng những đóng góp của Nguyễn Xuân Son trong hành trình chinh phục ngôi vô địch, Tập đoàn Geleximco & thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam quyết định trao tặng anh 100 triệu đồng tiền mặt cùng 01 chiếc JAECOO J5 EV Flagship. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho một trận đấu đáng nhớ, mà còn là sự ghi nhận dành cho tinh thần thi đấu hết mình và khát vọng không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

JAECOO J5 EV Flagship – mạnh mẽ để chinh phục

Sự lựa chọn JAECOO J5 EV Flagship làm phần thưởng dành cho Nguyễn Xuân Son cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi tinh thần của mẫu SUV thuần điện này có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh mạnh mẽ và quyết liệt của nam cầu thủ trên sân cỏ.

Xe sở hữu mô-tơ điện công suất 208 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 7,7 giây, bộ pin dung lượng 58,9 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa lên tới 461 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nếu những pha bứt tốc là một trong những hình ảnh tạo nên sức hút của bóng đá, khả năng phản hồi tức thời cũng là một trong những đặc trưng đáng chú ý của JAECOO J5 EV Flagship. Xe sở hữu mô-tơ điện công suất 208 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 7,7 giây. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 58,9 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa lên tới 461 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nhưng mạnh mẽ không chỉ được thể hiện qua những con số về công suất hay khả năng tăng tốc. JAECOO J5 EV Flagship còn được phát triển để mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất, khả năng kiểm soát và sự an tâm trên mỗi hành trình.

Bên cạnh khả năng vận hành, phiên bản Flagship còn sở hữu hàng loạt trang bị tiện nghi và công nghệ hướng tới trải nghiệm sử dụng toàn diện.

Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết giúp tăng khả năng ổn định khi vận hành, trong khi 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí và hệ thống camera toàn cảnh 540 HD hỗ trợ người lái quan sát và xử lý linh hoạt trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Bên cạnh khả năng vận hành, phiên bản Flagship còn sở hữu hàng loạt trang bị tiện nghi và công nghệ hướng tới trải nghiệm sử dụng toàn diện. Đây cũng chính là triết lý mà JAECOO J5 theo đuổi: không chỉ tạo ấn tượng bằng thiết kế hay thông số, mà mang đến những giá trị thực tế vượt trên những gì khách hàng kỳ vọng trong tầm giá.

Vinh danh nỗ lực – trao thưởng xứng tầm

Chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 là thành quả của sức mạnh tập thể, nơi mỗi cầu thủ đều đóng góp theo một cách khác nhau. Với Nguyễn Xuân Son, những pha xử lý bóng kỹ thuật, tình huống góp công tạo nên bàn thắng cùng tinh thần thi đấu hết mình đã góp phần vào hành trình đưa Đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất.

JAECOO J5 EV Flagship sẽ trở thành người bạn đồng hành mới cùng Nguyễn Xuân Son, tiếp nối tinh thần luôn sẵn sàng vượt qua thử thách và hướng tới những cột mốc cao hơn.

JAECOO J5 EV Flagship vì thế không đơn thuần là một phần thưởng. Chiếc xe còn mang ý nghĩa như một lời chúc mừng dành cho bản lĩnh, tinh thần mạnh mẽ và khát khao không ngừng tiến bước của Nguyễn Xuân Son – những giá trị cũng được JAECOO gửi gắm vào mẫu SUV thuần điện mới.

Từ hành trình cùng Đội tuyển Việt Nam chinh phục chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 đến những cung đường mới phía trước, JAECOO J5 EV Flagship sẽ trở thành người bạn đồng hành mới cùng Nguyễn Xuân Son, tiếp nối tinh thần luôn sẵn sàng vượt qua thử thách và hướng tới những cột mốc cao hơn.