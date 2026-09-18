Tải file nặng lên Google Drive chậm, làm ngay điều này

Với những người thường xuyên sao lưu video, ảnh độ phân giải cao hay các bộ tài liệu dung lượng lớn, Google Drive là công cụ lưu trữ thuận tiện nhưng không phải lúc nào cũng cho tốc độ tải lên như mong đợi. Một tệp tin lớn có thể mất hàng giờ để đồng bộ nếu đường truyền không ổn định hoặc thiết bị đang phải chia sẻ băng thông cho nhiều tác vụ khác. Trước khi cho rằng Google Drive gặp lỗi, người dùng nên lần lượt kiểm tra các yếu tố từ kết nối Internet đến thiết bị và ứng dụng đang sử dụng.

Kiểm tra lại đường truyền trước tiên

Tốc độ tải file lên Google Drive có thể bị ảnh hưởng bởi đường truyền, thiết bị và tình trạng của dịch vụ.

Kết nối mạng là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tải file lên Google Drive. Người dùng có thể khởi động lại router và kiểm tra tốc độ Internet bằng các công cụ đo mạng để xác định liệu đường truyền có đang gặp vấn đề hay không. Trong quá trình tải dữ liệu, nên hạn chế những hoạt động tiêu tốn nhiều băng thông như xem video độ phân giải cao, livestream hoặc chơi game trực tuyến. Nếu Wi-Fi chập chờn, chuyển sang kết nối Ethernet thông qua cáp mạng LAN có thể giúp đường truyền ổn định hơn.

Thiết bị cũng cần được kiểm tra nếu tốc độ tải vẫn không cải thiện. Khởi động lại máy tính hoặc điện thoại có thể xử lý một số tiến trình đang chiếm tài nguyên nền. Người dùng sử dụng VPN cũng nên thử bật hoặc tắt dịch vụ này để so sánh tốc độ kết nối. Trên thiết bị di động, chế độ tiết kiệm pin hoặc tiết kiệm dữ liệu có thể hạn chế hoạt động mạng nền, vì vậy việc tạm thời vô hiệu hóa những tính năng này khi đồng bộ các tệp lớn cũng đáng được cân nhắc.

Đừng bỏ qua trình duyệt và ứng dụng Google Drive

Nếu tải file trực tiếp từ trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie tích tụ trong thời gian dài có thể khiến quá trình sử dụng dịch vụ kém ổn định. Người dùng nên cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới và thử một trình duyệt khác nếu tình trạng tải chậm chỉ xảy ra trên một nền tảng. Với điện thoại, việc xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Google Drive có thể giúp xử lý những lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động. Nếu ứng dụng liên tục gặp trục trặc, người dùng có thể thử chuyển sang phiên bản web để tiếp tục công việc.

Chia dữ liệu thành nhiều đợt là cách giúp hạn chế phải tải lại toàn bộ khi quá trình đồng bộ gặp lỗi.

Trong một số trường hợp, nguyên nhân lại đến từ phía dịch vụ thay vì thiết bị cá nhân. Google có trang Workspace Status Dashboard để người dùng kiểm tra tình trạng hoạt động của các dịch vụ. Đây là bước nên thực hiện nếu tốc độ tải giảm bất thường trên nhiều thiết bị hoặc nhiều mạng khác nhau. Đồng thời, hãy kiểm tra dung lượng Drive còn lại, bởi không gian lưu trữ này được dùng chung với Gmail và Google Photos. Khi tài khoản gần hết dung lượng, việc tải dữ liệu mới lên có thể bị ảnh hưởng hoặc không thể thực hiện.

Chia nhỏ dữ liệu thay vì tải một lần

Người dùng thường xuyên làm việc với lượng dữ liệu lớn cũng cần chú ý đến giới hạn tải lên của Google Drive. Theo thông tin được đề cập, tài khoản có giới hạn tải lên và sao chép dữ liệu 750 GB trong mỗi khoảng thời gian 24 giờ. Vì vậy, với những đợt sao lưu hàng trăm GB, việc chia dữ liệu thành nhiều nhóm nhỏ có thể giúp quá trình quản lý và khắc phục lỗi dễ dàng hơn nếu một lần tải gặp sự cố.

Thay vì đưa toàn bộ dữ liệu lên Drive cùng lúc, người dùng có thể sắp xếp thành từng thư mục hoặc từng đợt tải. Những tệp quan trọng nên được ưu tiên đồng bộ trước, trong khi các dữ liệu ít cấp thiết có thể thực hiện sau. Cách làm này không biến một đường truyền chậm thành đường truyền nhanh, nhưng giúp giảm nguy cơ phải tải lại toàn bộ khi kết nối bị gián đoạn. Với người thường xuyên xử lý video, ảnh hoặc dữ liệu công việc dung lượng lớn, việc kiểm soát băng thông, cập nhật ứng dụng và chia nhỏ các phiên đồng bộ sẽ giúp quá trình sử dụng Google Drive ổn định hơn.