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Số hóa - Xe

Mitsubishi sắp ra mắt bán tải mới tại Mỹ, chung nền tảng Nissan Frontier

Mitsubishi đang lên kế hoạch tái gia nhập phân khúc bán tải tại thị trường Mỹ và hợp tác với Nissan, được cho là sẽ chia sẻ nền tảng với Nissan Frontier.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu xe bán tải Nissan Frontier thế hệ mới.

Mitsubishi cho biết hãng “dự định tái gia nhập phân khúc bán tải tại Bắc Mỹ thông qua hợp tác với Nissan”. Dù chưa công bố thời điểm ra mắt hay thông số kỹ thuật, kế hoạch này được cho là sẽ mở đường cho một mẫu bán tải cỡ trung mới của Mitsubishi tại Mỹ. Mẫu xe không nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 mẫu vào năm 2027, do đó thời điểm ra mắt nhiều khả năng sẽ sau mốc này. Một số dự đoán cho rằng xe có thể xuất hiện sau Nissan Frontier thế hệ mới, dự kiến vào khoảng năm 2028.

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Mitsubishi sắp ra mắt bán tải mới tại Mỹ, chung nền tảng Nissan Frontier.

Lần gần nhất Mitsubishi bán bán tải tại Mỹ là Raider, mẫu xe dựa trên Dodge Dakota và được phân phối trong giai đoạn 2005-2009. Vì vậy, Raider có thể là một trong những tên gọi được cân nhắc cho mẫu xe mới. Một lựa chọn khác là Triton, tên gọi vốn đang được Mitsubishi sử dụng cho dòng bán tải tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, hãng cũng có thể lựa chọn một tên gọi hoàn toàn mới.

Về thiết kế, mẫu bán tải Mitsubishi được dự đoán sẽ có nhiều điểm tương đồng với Nissan Frontier nhưng sở hữu diện mạo riêng. Phần đầu xe có thể áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Mitsubishi, tương tự Pajero và Eclipse Sportback, với đèn định vị đặt dọc, lưới tản nhiệt hình chữ nhật và kiểu dáng góc cạnh. Khoang nội thất nhiều khả năng cũng chia sẻ một số thành phần với Frontier do sử dụng chung nền tảng.

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Lần gần nhất Mitsubishi bán bán tải tại Mỹ là Raider, mẫu xe dựa trên Dodge Dakota và được phân phối trong giai đoạn 2005-2009.

Mẫu bán tải mới được dự đoán sử dụng chung nền tảng với Nissan Frontier thế hệ tiếp theo, tiếp tục duy trì kết cấu body-on-frame. Tuy nhiên, mức độ thay đổi của nền tảng mới so với kiến trúc hiện tại vẫn chưa được xác định. Theo những thông tin hiện có, Nissan nhiều khả năng phát triển kiến trúc thế hệ mới dựa trên nền tảng hiện hành thay vì thiết kế hoàn toàn mới.

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Hệ truyền động cũng là một trong những điểm chưa được Mitsubishi công bố.

Hệ truyền động cũng là một trong những điểm chưa được Mitsubishi công bố. Mẫu xe có thể chia sẻ động cơ với Nissan Frontier, trong bối cảnh Nissan đã định hướng điện hóa thế hệ bán tải tiếp theo. Hiện chưa rõ hệ thống sẽ sử dụng hybrid truyền thống, plug-in hybrid hay công nghệ e-Power. Với e-Power, động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện dẫn động bánh xe.

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Mẫu xe bán tải mới nhà Mitsubishi có thể chia sẻ động cơ với Nissan Frontier.

Nissan Frontier hiện sử dụng động cơ V6 3.8L hút khí tự nhiên, công suất 310 mã lực và mô-men xoắn khoảng 381 Nm. Đây có thể là một trong những cơ sở để Mitsubishi tham khảo, dù hệ truyền động cuối cùng của mẫu xe mới vẫn chưa được xác nhận.

Nếu chia sẻ nền tảng với Frontier, Mitsubishi nhiều khả năng sẽ định vị mẫu bán tải mới trong cùng khoảng giá. Nissan Frontier 2027 hiện có giá khởi điểm 34.265 USD, đã bao gồm phí vận chuyển 1.775 USD. Đến thời điểm Mitsubishi đưa xe ra thị trường, giá bán được dự đoán có thể ở mức khoảng 35.000 USD hoặc cao hơn.

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Nissan Frontier 2027 có giá từ 34.265 USD, đã gồm phí vận chuyển 1.775 USD.

Mẫu xe bán tải mới nhà Mitsubishi nếu ra mắt sẽ tham gia phân khúc bán tải cỡ trung tại Mỹ, cạnh tranh với Chevrolet Colorado, Ford Ranger và Toyota Tacoma. Mitsubishi hiện chưa xác nhận tên gọi, thông số kỹ thuật, giá bán hay thời điểm ra mắt chính thức của mẫu bán tải mới.

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