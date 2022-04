Địa điểm "check-in cháy máy" tại Quảng Ninh đẹp quên lối về

Bảo tàng - thư viện tại Quảng Ninh là địa điểm được nhiều bạn trẻ check in mỗi lần đến nơi đây. Bảo tàng Quảng Ninh là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, chỉ cần nhìn từ bên ngoài là bạn đã thấy ấn tượng rồi. Chính bởi sự hiện đại trong lối kiến trúc của mình, bảo tàng Quảng Ninh trở thành một trong những điểm sống ảo không thể bỏ qua tại đây. Sunworld Halong Complex cũng là địa điểm check in Quảng Ninh được nhiều người ghé đến. Ghé thăm nơi này, du khách có thể tha hồ có những bức ảnh sống ảo tại khu vui chơi đẳng cấp này. Từ công viên Rồng Sunworld Dragon Park cho đến Cáp treo Nữ Hoàng, Công viên Nước,... Đến với Quảng Ninh, bạn không thể bỏ qua núi Bài Thơ. Điểm điểm đến không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Từ đỉnh núi Bài Thơ du khách có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn bao quát hầu hết các trục đường chính của TP Hạ Long cũng như di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Với những hội mê sống ảo thì không thể bỏ qua Bình Liêu, nơi đây được gọi là “Sa Pa thu nhỏ” của Quảng Ninh. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc của núi rừng bạt ngàn, tận hưởng cảm giác chạm tới mây trời, tha hồ sống ảo. "Thiên đường cổ trang" Legacy Yên Tử cũng là nơi đáng đến mỗi khi du lịch Quảng Ninh. Legacy Yên Tử gây ấn tượng ngay từ những bức ảnh đầu tiên. Đây thực sự là một dấu lặng mà bất cứ một du khách nào cũng không thể bỏ qua khi ghé đến với Quảng Ninh. Cô Tô là hòn đảo đẹp nằm ở phía đông của tỉnh Quảng Ninh. Đến đây bạn được đắm mình vào không gian biển nắng gió chan hòa, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp. Ghé Cô Tô, các bạn trẻ có thể tha hồ check in sống ảo tại một số địa điểm như: Trạm hải đăng, bãi đá Cầu Mỵ, bãi biển Hồng Vàn, bãi biển Vàn Chải, đường tình yêu, đảo Cô Tô con, Nhà lưu niệm Bác Hồ...Ảnh: Tổng hợp Internet Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

