Không để “lợi ích nhóm” trong sửa chữa Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phía ngoài công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh sau khi cụm công trình này đã xuống cấp trầm trọng suốt nhiều năm. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, số tiền hơn 4,7 tỷ đồng là tổng giá trị cho mức đầu tư của dự án. Trong đó, giá trị gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình là 99 triệu đồng; Tổng giá trị công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu là 116,389 triệu đồng (chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật; chi phí vệ sinh môi trường đô thị; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí dự phòng). Tổng giá trị công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 4.569,556 triệu đồng, gồm 04 gói thầu tư vấn, 01 gói thầu bảo hiểm; 01 gói thầu xây lắp. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ đầu tư (Bảo tàng Quảng Ninh) chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình; tính đúng, tính đủ các khoản chi phí và quản lý dự toán để đảm bảo tổng giá trị các gói thầu không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt; đảm bảo công khai, minh bạch lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực; tiết kiệm trong đấu thầu theo các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm toàn diện về triển khai tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và thực hiện nghiêm theo Điều 89 Luật Đấu thầu. Đặc biệt, trong quá trình thi công sửa chữa công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và công trình, phương án sửa chữa phải đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của Bảo tàng và Thư viện tỉnh. Yêu cầu việc triển khai dự án phải đảm bảo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm". Trước đó, phản hồi về phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống về tình trạng xuống cấp, mất an toàn tại cụm công trình Bảo tàng và Thư viện, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, cụm công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh do Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa Thể thao tỉnh làm chủ đầu tư, được hoàn thành, bàn giao cho Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh và đưa vào khai thác từ năm 2013. "Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 29/3/2022 Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức khảo sát, kiểm tra công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh. UBND tỉnh cũng có Văn bản số 2012/UBND-VX6, ngày 31/3/2022 chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát báo cáo UBND tỉnh", Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phản hồi Báo Tri thức và Cuộc sống. Đồng thời cho biết, Sở và UBND thành phố Hạ Long đã thống nhất đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bảo tàng, Thư viện tỉnh... Sở cũng đã chỉ đạo Bảo tàng, Thư viện tỉnh áp dụng ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, hệ thống trưng bày tại Bảo tàng, Thư viện tỉnh; tăng cường công tác chỉnh lý, trưng bày sách và hiện vật.

