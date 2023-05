Ngắm hình ảnh tuyệt vời về Quảng Ninh năm 1994 - 1995

Thuyền chài trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh năm 1994. Loạt ảnh do phóng viên người Pháp Bruno Barbey của tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum thực hiện. Khu nhà cao tầng mới xây bên bờ biển Bãi Cháy, 1994. Ảnh: Magnumphotos.com Khung cảnh nhìn từ bên trong Hang Trống của vịnh Hạ Long, 1995. Ảnh: Magnumphotos.comLàng chài Cửa Vạn ở vịnh Hạ Long, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Mua bán hải sản ở làng chài Cửa Vạn, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Cơ sở cho thuê mô-tô nước phục vụ du lịch do một công ty Hàn Quốc điều hành ở Hòn Gai, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Người dân nhặt than vụn ở bãi thải của mỏ than Cẩm Phả, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Người dân nhặt than vụn ở bãi thải của mỏ than Cẩm Phả, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Hàng nhập từ Trung Quốc tại một khu chợ biên giới ở Móng Cái, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Một người đàn ông canh chừng cho lô hàng nhập lậu từ Trung Quốc, Móng Cái 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Những người cửu vạn chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Móng Cái bằng xe đẹp, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Một tiểu thương đếm tiền ở Móng Cái, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Hai phụ nữ bên bờ sông Ka Long ở Móng Cái, bên kia sông là lãnh thổ Trung Quốc, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới trên sông Ka Long, Móng Cái 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Nhà thờ Trà Cổ năm 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Tang lễ ở giáo xứ Trà Cổ. Ảnh: Magnumphotos.com Bên trong chùa Vạn Linh Khánh ở Trà Cổ, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com

Thuyền chài trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh năm 1994. Loạt ảnh do phóng viên người Pháp Bruno Barbey của tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum thực hiện. Khu nhà cao tầng mới xây bên bờ biển Bãi Cháy, 1994. Ảnh: Magnumphotos.com Khung cảnh nhìn từ bên trong Hang Trống của vịnh Hạ Long, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Làng chài Cửa Vạn ở vịnh Hạ Long, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Mua bán hải sản ở làng chài Cửa Vạn, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Cơ sở cho thuê mô-tô nước phục vụ du lịch do một công ty Hàn Quốc điều hành ở Hòn Gai, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Người dân nhặt than vụn ở bãi thải của mỏ than Cẩm Phả, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Người dân nhặt than vụn ở bãi thải của mỏ than Cẩm Phả, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Hàng nhập từ Trung Quốc tại một khu chợ biên giới ở Móng Cái, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Một người đàn ông canh chừng cho lô hàng nhập lậu từ Trung Quốc, Móng Cái 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Những người cửu vạn chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Móng Cái bằng xe đẹp, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Một tiểu thương đếm tiền ở Móng Cái, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Hai phụ nữ bên bờ sông Ka Long ở Móng Cái, bên kia sông là lãnh thổ Trung Quốc, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới trên sông Ka Long, Móng Cái 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Nhà thờ Trà Cổ năm 1995. Ảnh: Magnumphotos.com Tang lễ ở giáo xứ Trà Cổ. Ảnh: Magnumphotos.com Bên trong chùa Vạn Linh Khánh ở Trà Cổ, 1995. Ảnh: Magnumphotos.com