Giới trí thức tin tưởng TSKH Phan Xuân Dũng khi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 5/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng VUSTA tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ trì, thư ký của Hội nghị. TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA chủ trì và cho biết, tại Hội nghị có 68/70 đại biểu tham gia, đây là bước 3 để để lấy ý kiến, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đối với TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA. Trước đó, TSKH Phan Xuân Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu của cử tri cơ quan. Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA giới thiệu danh sách người ứng cử là TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA. Báo cáo tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và những trường hợp không được ứng cử Đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH15 ngày 25/6/2015 để các đại biểu nắm rõ. Bà Trần Thị Hồng Ánh, Phó Trưởng ban Tổ chức và Chính sách VUSTA báo cáo tiểu sử tóm tắt của TSKH Phan Xuân Dũng - người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tới cử tri tại Hội nghị. Ths Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho biết: “Với đầy đủ mọi phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm, TSKH Phan Xuân Dũng xứng đáng để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của toàn thể Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên. Nếu TSKH Phan Xuân Dũng trúng cử, mong rằng tiếng nói, tâm tư, đề xuất cơ chế chính sách phát triển của VUSTA sẽ được nâng lên và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, khoa học kỹ thuật công nghệ và cử tri”. Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - KS Hoàng Hùng kỳ vọng Chủ tịch Phan Xuân Dũng sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của VUSTA và các hội thành viên. Vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội sẽ được thể hiện mạnh mẽ hơn. PGS. TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng khẳng định: “TSKH Phan Xuân Dũng giờ là đại diện chất xám của đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ của Việt Nam. Tôi tin tưởng Chủ tịch VUSTA sẽ trúng cử Đại biểu Quốc hội và đưa nguyện vọng chân chính của đội ngũ trí thức đến vị trí đúng với chức năng của nó là tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho Nhà nước, Quốc hội với những vấn đề, chính sách rất lớn". Ủy viên Đoàn Chủ tịch VUSTA, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Nguyễn Anh Trí nhận định, VUSTA dứt khoát bầu TSKH Phan Xuân Dũng là Đại biểu Quốc hội vì rất xứng đáng. TS Anh Trí chia sẻ, TSKH Phan Xuân Dũng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đạo đức, trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp... và đó là danh dự của đội ngũ trí thức. TS Lê Xuân Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch VUSTA, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) mong muốn TSKH Phan Xuân Dũng ủng hộ giới khoa học công nghệ, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam vì hiện nay có rất nhiều hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng lớn đến uy tín và sự phát triển của trong nước và quốc tế. Tin tưởng vào lý lịch và kinh nghiệm của TSKH Phan Xuân Dũng khi đã là Đại biểu Quốc hội 3 khóa vừa rồi, GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Tổng thư ký Hội KHTL-GD Việt Nam góp ý: “Tổ chức VUSTA phải có trách nhiệm làm việc với Ban tổ chức Quốc hội khóa XV để tư vấn về việc sắp xếp đại biểu Phan Xuân Dũng vào khu vực thuận lợi cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội”. Các đại biểu khẳng định, TSKH Phan Xuân Dũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn do Luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân quy định và bày tỏ: TSKH Phan Xuân Dũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là niềm vinh dự to lớn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và mong rằng, Chủ tịch Phan Xuân Dũng sẽ thường xuyên sâu sát, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trí thức khoa học - công nghệ nói chung và Liên hiệp Hội nói riêng. TSKH Phan Xuân Dũng cảm ơn sự tin tưởng của đại biểu dành cho mình và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch VUSTA và Đại biểu Quốc hội nếu trúng cử. Tổ kiểm phiếu thông tin hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín tại hội nghị. Sau khi thống nhất hìmh thức giơ tay, 100% đại biểu tán thành giới thiệu TSKH Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch VUSTA. TSKH Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Trước khi giữ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ông từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Nay TSKH Phan Xuân Dũng là Chủ tịch danh dự của Tổng hội cơ khí Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và nhiều Ban chỉ đạo khác. Từ năm 2006 đến nay, TSKH Phan Xuân Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XII), Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XIII và XIV), Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc của Quốc hội khóa XII, XIII, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam khóa 2007-2012. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử. Ngày 23/5/2021 sẽ tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

